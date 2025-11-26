O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira (26), no Palácio do Planalto, em Brasília, a lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para contribuintes com renda mensal de até R$ 5 mil, equivalente a R$ 60 mil ao ano. A norma entrará em vigor em 2026.

Saiba Mais:

O texto aprovado pelo Congresso Nacional define também um desconto gradual para rendimentos mensais de até R$ 7.350 e cria um novo modelo de tributação mínima para pessoas com renda anual superior a R$ 600 mil.

Principais pontos da lei