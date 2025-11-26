Moradores do bairro Jardim Monumento, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do Bosque da Amizade, localizado na Rua Emílio Galdi, esquina com a Rua Joana D’Arc.

Segundo os relatos, o mato está alto e dificulta a mobilidade das crianças no parquinho. Há também reclamações sobre a falta de iluminação no local, o que, segundo moradores, reduz a utilização do espaço no período da noite. Além disso, o alambrado da quadra apresenta danos que impedem a prática de atividades esportivas.