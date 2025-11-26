Moradores do bairro Jardim Monumento, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do Bosque da Amizade, localizado na Rua Emílio Galdi, esquina com a Rua Joana D’Arc.
Segundo os relatos, o mato está alto e dificulta a mobilidade das crianças no parquinho. Há também reclamações sobre a falta de iluminação no local, o que, segundo moradores, reduz a utilização do espaço no período da noite. Além disso, o alambrado da quadra apresenta danos que impedem a prática de atividades esportivas.
Os moradores afirmam que o Bosque da Amizade é utilizado por famílias da região e que a manutenção do espaço é solicitada há algum tempo. De acordo com eles, pedidos foram registrados por meio dos canais oficiais da Prefeitura de Piracicaba.
A comunidade solicita providências dos órgãos responsáveis para a recuperação da área e aguarda retorno sobre possíveis ações de manutenção.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o corte de mato já consta na programação de dezembro. Sobre a iluminação, uma equipe irá ao local para avaliar e proceder com a manutenção, conforme necessário.
A Secretaria Municipal de Esportes também irá enviar uma equipe ao local, ainda nesta semana, para verificar o alambrado e, assim, avaliar o que precisa ser feito."