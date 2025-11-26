A noite desta terça-feira (25) virou palco de tensão no bairro Itapuã, em Piracicaba. Por volta das 21h09, a Força Tática surpreendeu um homem que circulava tranquilamente ao lado de uma motocicleta sem placa, mas carregava um arsenal do tráfico.

Durante o patrulhamento na Rua Itaberá, os policiais desconfiaram da moto irregular e foram pra cima. Na abordagem, veio o primeiro susto: 117 microtubos de cocaína escondidos em um saco plástico. Mas o clima ficou ainda mais pesado quando o suspeito confessou que também era dono de um veículo estacionado ali perto.