A noite desta terça-feira (25) virou palco de tensão no bairro Itapuã, em Piracicaba. Por volta das 21h09, a Força Tática surpreendeu um homem que circulava tranquilamente ao lado de uma motocicleta sem placa, mas carregava um arsenal do tráfico.
Durante o patrulhamento na Rua Itaberá, os policiais desconfiaram da moto irregular e foram pra cima. Na abordagem, veio o primeiro susto: 117 microtubos de cocaína escondidos em um saco plástico. Mas o clima ficou ainda mais pesado quando o suspeito confessou que também era dono de um veículo estacionado ali perto.
A equipe abriu o carro — e a bomba estourou: mais 407 microtubos de cocaína, e dinheiro picado típico do tráfico e um revólver calibre .38 com numeração raspada, carregado com duas munições prontas para uso.
O homem recebeu voz de prisão na hora e foi levado ao Plantão Policial. Agora, responde por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A Força Tática classificou a ação como mais um duro golpe contra o crime na região.