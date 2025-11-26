A tarde deste domingo (23) rendeu uma cena digna de programa policial bizarro na Estrada do Serrote, em Piracicaba. Um ladrão — que mais parecia ter articulações de borracha — foi flagrado pelas câmeras de um comércio se contorcendo e enfiando meio corpo dentro de um carro para furtar o celular da dona, que estava tranquilamente fazendo compras.
A vítima mal teve tempo de piscar: saiu do comércio com a sacolinha na mão e percebeu que o celular tinha evaporado. Voltou correndo e pediu as imagens. Lá estava o sujeito, de bermuda, chapéu e uma flexibilidade que deixaria qualquer contorcionista desempregado, mergulhando pelo vidro do veículo para subtrair o aparelho.
De posse da gravação, a Equipe Charlie da PM saiu em patrulhamento, com apoio do CGPI, à caça do “Homem Borracha do Serrote”. E não demorou muito. Minutos depois, o indivíduo apareceu no portão de uma chácara, todo tranquilo, como se nada tivesse acontecido — incluindo o fato de ter acabado de dobrar a coluna em 90 graus para cometer um crime.
Ao ser abordado, o homem confessou que tinha furtado o celular. Na revista, o aparelho estava lá no bolso dele, brilhando.
O suspeito foi levado para atendimento médico no UPA Vila Cristina — e, logo depois, conduzido ao Plantão Policial. O delegado analisou o caso, elaborou o boletim e mandou o ladrão direto para a carceragem.