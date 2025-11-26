A tarde deste domingo (23) rendeu uma cena digna de programa policial bizarro na Estrada do Serrote, em Piracicaba. Um ladrão — que mais parecia ter articulações de borracha — foi flagrado pelas câmeras de um comércio se contorcendo e enfiando meio corpo dentro de um carro para furtar o celular da dona, que estava tranquilamente fazendo compras.

A vítima mal teve tempo de piscar: saiu do comércio com a sacolinha na mão e percebeu que o celular tinha evaporado. Voltou correndo e pediu as imagens. Lá estava o sujeito, de bermuda, chapéu e uma flexibilidade que deixaria qualquer contorcionista desempregado, mergulhando pelo vidro do veículo para subtrair o aparelho.