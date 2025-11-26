A iniciativa segue até sábado (29) e inclui lanche especial e distribuição de lembrancinhas aos voluntários. De segunda a sexta, o atendimento é por ordem de chegada; no sábado, é necessário agendar horário pelo site do Hemocentro.

O Hemonúcleo de Piracicaba ampliou, nesta semana, a mobilização para atrair mais doadores de sangue, após registrar baixa procura mesmo com a campanha especial iniciada no último sábado (22). A ação celebra o Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado em 25 de novembro, e integra as atividades pelos 40 anos do Hemocentro da Unicamp.

A assistente social Luciana Sacheto Bueno Jerusalém afirma que ainda é difícil alcançar a meta diária de 80 a 100 doadores. A unidade abastece a região do DRS X, composta por 26 municípios, e apresenta estoques críticos em vários tipos sanguíneos, entre eles O negativo, O positivo, A positivo, A negativo e AB negativo.

O processo de doação dura cerca de 80 minutos e envolve cadastro, apresentação de documento com foto, orientações prévias, pré-triagem — com verificação de pressão, pulso, temperatura, peso e teste de anemia — e entrevista clínica. Após a coleta, os hemocomponentes ficam em quarentena de 24 a 48 horas até a liberação dos exames, garantindo segurança para as transfusões realizadas na rede hospitalar da região.

Luciana reforça que a doação é segura, feita com materiais descartáveis, e ainda permite que o doador tenha acesso a avaliações rápidas de saúde antes do procedimento.