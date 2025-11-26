A cirurgia robótica deixou de ser uma promessa futurista e se tornou um dos pilares da medicina moderna no Brasil. O rápido crescimento da tecnologia colocou o país na liderança latino-americana, impulsionado pelo aumento de equipamentos disponíveis e pela demanda por cirurgias menos invasivas.

Nos últimos cinco anos, o avanço foi acelerado. Segundo a Strattner, distribuidora do sistema DaVinci no Brasil, já são 157 equipamentos em operação no território nacional. Essa estrutura impulsionou um volume expressivo de procedimentos: mais de 88 mil cirurgias robóticas foram realizadas nesse período, número 417% superior ao da primeira década de uso da técnica, conforme a Associação Médica Brasileira (AMB).