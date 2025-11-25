A Farmácia de Alto Custo de Piracicaba começou a atender em um novo espaço nesta segunda-feira (24). A unidade agora está instalada na avenida Dr. Paulo de Moraes, 2073 - em frente ao Varejão da Paulista e ao lado do prédio do Fundo Social de Solidariedade. A mudança para o imóvel de 620 m² tem como objetivo melhorar o acolhimento, o fluxo de atendimento e as condições gerais de acessibilidade para os usuários.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

A presidente do Fundo Social e primeira-dama de Piracicaba, Valkíria Callovi, foi a responsável por disponibilizar o novo local. Ela destacou que o prédio oferece estrutura suficiente para abrigar tanto o Fundo Social quanto a Farmácia.

“O novo espaço é mais confortável, acessível e bem localizado. Isso facilita a vida de quem depende desses medicamentos e garante mais dignidade ao atendimento. É uma conquista coletiva”, afirmou.