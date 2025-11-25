25 de novembro de 2025
SAÚDE PIRACICABANA

Veja qual o novo endereço da Farmácia de Alto Custo de Piracicaba

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Gilberto Barbosa, morador do Jaraguá, gostou das novas instalações da Farmácia de Alto Custo.
Gilberto Barbosa, morador do Jaraguá, gostou das novas instalações da Farmácia de Alto Custo.

A Farmácia de Alto Custo de Piracicaba começou a atender em um novo espaço nesta segunda-feira (24). A unidade agora está instalada na avenida Dr. Paulo de Moraes, 2073 - em frente ao Varejão da Paulista e ao lado do prédio do Fundo Social de Solidariedade. A mudança para o imóvel de 620 m² tem como objetivo melhorar o acolhimento, o fluxo de atendimento e as condições gerais de acessibilidade para os usuários.

A presidente do Fundo Social e primeira-dama de Piracicaba, Valkíria Callovi, foi a responsável por disponibilizar o novo local. Ela destacou que o prédio oferece estrutura suficiente para abrigar tanto o Fundo Social quanto a Farmácia.
“O novo espaço é mais confortável, acessível e bem localizado. Isso facilita a vida de quem depende desses medicamentos e garante mais dignidade ao atendimento. É uma conquista coletiva”, afirmou.

O horário de funcionamento permanece inalterado: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Estrutura ampliada e melhoria no atendimento

Segundo o secretário-executivo de Assistência Farmacêutica e Vigilância em Saúde, Gustavo Aguiar, a mudança foi planejada para otimizar o armazenamento dos medicamentos e tornar o atendimento mais ágil e humanizado.
“Com a nova estrutura, conseguimos aprimorar os fluxos internos e oferecer um ambiente mais acolhedor para os pacientes que dependem do Componente Especializado. A expectativa é garantir mais eficiência e qualidade na dispensação dos medicamentos”, explicou.

A unidade atende cerca de 12 mil pacientes por mês e disponibiliza remédios fornecidos pelo Estado e Ministério da Saúde para o tratamento de doenças graves, crônicas e raras. Entre elas estão artrite reumatoide, esclerose múltipla, doença de Crohn, hepatites virais, asma, DPOC, Parkinson, epilepsia, diabetes tipo 1 e esquizofrenia, entre outras condições previstas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).

Para retirar os medicamentos, é necessário apresentar prescrição médica, laudos, documentos e exames que comprovem a necessidade do tratamento.

O vice-prefeito e secretário de Saúde, dr. Sergio Pacheco, reforçou que a mudança representa um avanço importante.
“Nosso compromisso é oferecer serviços mais estruturados e humanizados. O novo endereço permite um atendimento mais organizado, com mais conforto e acessibilidade”, disse.

