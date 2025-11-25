25 de novembro de 2025
VÍDEO

Bando da 'Barbie do Crime' fotografou casas no Terras Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação Polícia Civil
Imagens captaram jovens encapuzados fotografando discretamente as residências do Terras IV.
Imagens captaram jovens encapuzados fotografando discretamente as residências do Terras IV.

  A investigação sobre a quadrilha da “Barbie do Crime” ficou ainda mais sombria. Dias antes de serem presos na última semana após alugarem uma casa com documentos falsos, comparsas da criminosa foram flagrados encapuzados, discretamente fotografando casas do condomínio de luxo Terras de Piracicaba IV, como quem escolhe o próximo alvo. As imagens, obtidas pela segurança interna, deixaram moradores em verdadeiro estado de alerta.

VEJA MAIS

Segundo relatos, a dupla não demonstrava preocupação em ser vista. Passavam devagar, de cabeça baixa, celulares sempre apontados para fachadas, carros e rotinas das famílias, parecendo estudar cada passo, como se já tivessem tudo planejado.

Mas eles foram descobertos pela Polícia Civil na residência de luxo com a Barbie do Crime, uma das principais ladras do Brasil, especialista em furtos milionários e responsável por uma série de invasões em condomínios de alto padrão.

O modus operandi — casa alugada com documentos falsos, mapeamento silencioso, horários anotados e rostos ocultos — bateu exatamente com o padrão da quadrilha.

Para os moradores, a sensação é de que escaparam por pouco, devido à rápida ação da

 Polícia Civil, que não descarta que a dupla estivesse preparando um ataque grande, talvez ainda sob orientação da própria Barbie antes de ser presa. O mistério agora é descobrir se eles estavam sozinhos — ou se há mais olhos escondidos atrás dos muros.

