A investigação sobre a quadrilha da “Barbie do Crime” ficou ainda mais sombria. Dias antes de serem presos na última semana após alugarem uma casa com documentos falsos, comparsas da criminosa foram flagrados encapuzados, discretamente fotografando casas do condomínio de luxo Terras de Piracicaba IV, como quem escolhe o próximo alvo. As imagens, obtidas pela segurança interna, deixaram moradores em verdadeiro estado de alerta.

Segundo relatos, a dupla não demonstrava preocupação em ser vista. Passavam devagar, de cabeça baixa, celulares sempre apontados para fachadas, carros e rotinas das famílias, parecendo estudar cada passo, como se já tivessem tudo planejado.