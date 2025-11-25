O Interior de São Paulo concentra mais de 20 mil pedidos, dos quais cerca de 6 mil já foram atendidos. Entre os presentes mais desejados pelas crianças estão bolas, bonecas, carrinhos, mochilas, pelúcias, kits de maquiagem e materiais escolares.

A tradicional campanha Papai Noel dos Correios, que chega aos 36 anos, segue mobilizando voluntários em todo o Brasil. Nesta edição, mais de 250 mil cartas já foram disponibilizadas para adoção, e quase 107 mil receberam padrinhos e madrinhas até agora.

Em Piracicaba, a ação ocorre na AC Piracicaba, localizada na Avenida Armando de Salles Oliveira, 1136, Centro. A unidade recebe, adota e entrega presentes seguindo o seguinte cronograma:

Recebimento de cartas: até 05/12/2025

até 05/12/2025 Adoção de cartas: até 19/12/2025

até 19/12/2025 Entrega dos presentes: até 19/12/2025

A campanha atende crianças matriculadas na rede pública até o 5º ano, instituições parceiras como abrigos e creches, além de crianças da sociedade com até 10 anos em situação de vulnerabilidade social. Pessoas com deficiência de qualquer idade também podem enviar pedidos.

Quem quiser participar pode escolher uma cartinha presencialmente nas agências listadas no site da campanha ou adotar pelo site oficial da campanha, que também indica onde os presentes devem ser entregues. Os itens devem ser identificados com os dados da carta escolhida.