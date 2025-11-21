Águas de São Pedro abriu oficialmente o Natal Iluminado 2025 no último sábado (15) e já começou a temporada com um marco expressivo: mais de 10 mil pessoas lotaram as ruas para acompanhar o tradicional Show de Acendimento, que transformou o centro da cidade em um grande cenário natalino.
Com a nova estrutura, decoração ampliada e um calendário recheado de atrações, a prefeitura espera ultrapassar o recorde de público registrado no ano passado, quando a cidade recebeu mais de 500 mil visitantes ao longo de toda a programação. A cerimônia de abertura contou com apresentação do Coral Municipal, desfile da Parada de Natal — que percorreu a Praça dos Rouxinóis até o Boulevard — e a reabertura da Casa de Noel, sempre entre os pontos mais procurados pelos visitantes.
O Show de Acendimento emocionou o público com música, dança e efeitos especiais. A performance será reapresentada às 20h nos dias 21 e 28 de novembro, 05, 12, 19 e 26 de dezembro, e 03 de janeiro, garantindo noites iluminadas durante todo o período festivo.
Paradas e desfiles movimentam a Avenida Carlos Mauro
A Parada de Natal e a Paradinha de Natal voltam a ser destaque na programação, ocupando a Avenida Carlos Mauro com carros temáticos, coreografias e personagens.
Parada de Natal – 20h:
- 15, 22, 29 de novembro;
- 06, 13, 20, 23 e 27 de dezembro.
Paradinha de Natal – 17h:
- 16, 23, 30 de novembro;
- 07, 14, 21, 24 e 28 de dezembro.
Os desfiles reúnem milhares de pessoas a cada edição e figuram entre os maiores atrativos do evento.
Centro de Convenções vira espaço infantil
O Centro de Convenções abriga atividades gratuitas especialmente pensadas para as crianças, incluindo contação de histórias e oficinas temáticas.
Contação de Histórias – 14h às 15h:
- 30/11; 07, 14, 21, 24 e 28/12.
Oficinas de Natal – 14h às 15h:
- 22 e 29/11; 06, 13, 20 e 27/12.
Casa de Noel segue como parada obrigatória
Instalada no Centro de Convenções, a Casa de Noel retorna com horários ampliados e cenários temáticos que encantam famílias de todas as idades.
Funcionamento:
- Sextas: 21h às 23h
- Sábados: 14h às 23h
- Domingos e feriados: 10h às 18h
- Semana do Natal (22 a 24/12): 10h às 18h
Realizado pela Eccus Lighting e apoiado por empresas e órgãos públicos, o Natal Iluminado mantém todas as atividades gratuitas, reforçando o compromisso da cidade com o acesso à cultura e o fortalecimento do turismo regional.