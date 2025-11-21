Águas de São Pedro abriu oficialmente o Natal Iluminado 2025 no último sábado (15) e já começou a temporada com um marco expressivo: mais de 10 mil pessoas lotaram as ruas para acompanhar o tradicional Show de Acendimento, que transformou o centro da cidade em um grande cenário natalino.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Com a nova estrutura, decoração ampliada e um calendário recheado de atrações, a prefeitura espera ultrapassar o recorde de público registrado no ano passado, quando a cidade recebeu mais de 500 mil visitantes ao longo de toda a programação. A cerimônia de abertura contou com apresentação do Coral Municipal, desfile da Parada de Natal — que percorreu a Praça dos Rouxinóis até o Boulevard — e a reabertura da Casa de Noel, sempre entre os pontos mais procurados pelos visitantes.