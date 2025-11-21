21 de novembro de 2025
NATAL 2025

Natal Iluminado atrai 10 mil pessoas na região de Piracicaba

Foto: Leonardo Benaci

Águas de São Pedro abriu oficialmente o Natal Iluminado 2025 no último sábado (15) e já começou a temporada com um marco expressivo: mais de 10 mil pessoas lotaram as ruas para acompanhar o tradicional Show de Acendimento, que transformou o centro da cidade em um grande cenário natalino.

Com a nova estrutura, decoração ampliada e um calendário recheado de atrações, a prefeitura espera ultrapassar o recorde de público registrado no ano passado, quando a cidade recebeu mais de 500 mil visitantes ao longo de toda a programação. A cerimônia de abertura contou com apresentação do Coral Municipal, desfile da Parada de Natal — que percorreu a Praça dos Rouxinóis até o Boulevard — e a reabertura da Casa de Noel, sempre entre os pontos mais procurados pelos visitantes.

O Show de Acendimento emocionou o público com música, dança e efeitos especiais. A performance será reapresentada às 20h nos dias 21 e 28 de novembro, 05, 12, 19 e 26 de dezembro, e 03 de janeiro, garantindo noites iluminadas durante todo o período festivo.

Paradas e desfiles movimentam a Avenida Carlos Mauro

A Parada de Natal e a Paradinha de Natal voltam a ser destaque na programação, ocupando a Avenida Carlos Mauro com carros temáticos, coreografias e personagens.

Parada de Natal – 20h:

  • 15, 22, 29 de novembro;
  • 06, 13, 20, 23 e 27 de dezembro.

Paradinha de Natal – 17h:

  • 16, 23, 30 de novembro;
  • 07, 14, 21, 24 e 28 de dezembro.

Os desfiles reúnem milhares de pessoas a cada edição e figuram entre os maiores atrativos do evento.

Centro de Convenções vira espaço infantil

O Centro de Convenções abriga atividades gratuitas especialmente pensadas para as crianças, incluindo contação de histórias e oficinas temáticas.

Contação de Histórias – 14h às 15h:

  • 30/11; 07, 14, 21, 24 e 28/12.

Oficinas de Natal – 14h às 15h:

  • 22 e 29/11; 06, 13, 20 e 27/12.

Casa de Noel segue como parada obrigatória

Instalada no Centro de Convenções, a Casa de Noel retorna com horários ampliados e cenários temáticos que encantam famílias de todas as idades.

Funcionamento:

  • Sextas: 21h às 23h
  • Sábados: 14h às 23h
  • Domingos e feriados: 10h às 18h
  • Semana do Natal (22 a 24/12): 10h às 18h

Realizado pela Eccus Lighting e apoiado por empresas e órgãos públicos, o Natal Iluminado mantém todas as atividades gratuitas, reforçando o compromisso da cidade com o acesso à cultura e o fortalecimento do turismo regional.

