O reconhecimento a iniciativas ambientais de Piracicaba ganhou força nesta edição do Prêmio Ação pela Água. O podcast Histórias da Floresta: E eu com isso, fruto da parceria entre o projeto Corredor Caipira e a TV USP Piracicaba, integra a lista de finalistas da 9ª edição da premiação organizada pelo Consórcio PCJ — considerada o “Oscar da Água” nas Bacias PCJ.

Os finalistas foram revelados durante o evento “Cine pelas Águas”, em Santa Bárbara d’Oeste, ocasião em que receberam o troféu “Notório da Água”. O material concorre na categoria voltada a reportagens e produtos de comunicação, disputando a premiação com produções da EPTV Campinas e do jornal O Liberal.