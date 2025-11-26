O reconhecimento a iniciativas ambientais de Piracicaba ganhou força nesta edição do Prêmio Ação pela Água. O podcast Histórias da Floresta: E eu com isso, fruto da parceria entre o projeto Corredor Caipira e a TV USP Piracicaba, integra a lista de finalistas da 9ª edição da premiação organizada pelo Consórcio PCJ — considerada o “Oscar da Água” nas Bacias PCJ.
Os finalistas foram revelados durante o evento “Cine pelas Águas”, em Santa Bárbara d’Oeste, ocasião em que receberam o troféu “Notório da Água”. O material concorre na categoria voltada a reportagens e produtos de comunicação, disputando a premiação com produções da EPTV Campinas e do jornal O Liberal.
A cerimônia que definirá os vencedores será realizada nesta sexta-feira (28), no Jardim Botânico Plantarum, em Nova Odessa. Antes da premiação, os finalistas participam do workshop “Água Summit”, onde apresentam seus projetos ao público. O Corredor Caipira também disputa o troféu “Beija-Flor pela Água”, concedido ao projeto mais inspirador por voto popular.
Desenvolvido pela Fealq e pelo Nace-Pteca/Esalq-USP, com patrocínio da Petrobras via Programa Petrobras Socioambiental, o podcast é conduzido pelo jornalista Rafael Bitencourt. Gravado nos estúdios da TV USP Piracicaba, o programa explora temas como conservação de florestas, mudanças climáticas e gestão da água, com episódios disponíveis no YouTube e no Spotify.