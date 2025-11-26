Uma cerimônia de cremação em um templo budista na Tailândia precisou ser interrompida às pressas no último domingo (23) depois que uma mulher de 65 anos, dada como morta, apresentou sinais de vida poucos minutos antes do procedimento.
VEJA MAIS:
- Famosa 'Barbie do crime' foi presa no Terras de Piracicaba
- Ladrão 'contorcionista' furta celular de automóvel
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O episódio ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de um vídeo que registra o momento em que familiares, atônitos, percebem a movimentação dentro do caixão. Segundo o templo, o irmão da mulher teria ouvido ruídos vindos do interior da urna momentos antes da cremação. Ao abrir o caixão, testemunhas afirmam ter visto a idosa mover levemente os olhos e bater na lateral.
A família relatou que a mulher estava acamada havia cerca de dois anos e acreditava que ela não respirava fazia dois dias. Sem certidão de óbito, o hospital se recusou a receber o corpo. O templo havia oferecido a cremação de forma gratuita, mas também orientou sobre a necessidade do documento para concluir o processo.
Assim que perceberam que a idosa estava viva, os responsáveis pelo templo acionaram socorro e a encaminharam ao hospital mais próximo, assumindo todos os custos do atendimento médico. O caso segue em apuração pelas autoridades locais.
???????? | En Tailandia, una mujer de 65 años despertó minutos antes de ser cremada.— Informa Cosmos (@InformaCosmos) November 24, 2025
La ceremonia se detuvo y fue trasladada al hospital, donde permanece bajo supervisión médica.https://t.co/TJUsikjHC2