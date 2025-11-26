Uma cerimônia de cremação em um templo budista na Tailândia precisou ser interrompida às pressas no último domingo (23) depois que uma mulher de 65 anos, dada como morta, apresentou sinais de vida poucos minutos antes do procedimento.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O episódio ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de um vídeo que registra o momento em que familiares, atônitos, percebem a movimentação dentro do caixão. Segundo o templo, o irmão da mulher teria ouvido ruídos vindos do interior da urna momentos antes da cremação. Ao abrir o caixão, testemunhas afirmam ter visto a idosa mover levemente os olhos e bater na lateral.