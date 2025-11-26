A gasolina apresentou um pequeno recuo nos postos do Sudeste na primeira quinzena de novembro, conforme a nova leitura do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). A análise mostra que o litro passou a custar R$ 6,19, redução de 0,32% em relação ao início de outubro.
VEJA MAIS:
- Você sabe qual é o radar 'campeão de multas' em Piracicaba? VEJA
- VÍDEO: Idosa desperta minutos antes de ser cremada
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Enquanto a gasolina oscilou para baixo, os demais combustíveis mantiveram estabilidade. O etanol permaneceu com média de R$ 4,32, o diesel comum ficou em R$ 6,13 e o S-10 registrou R$ 6,18. Mesmo com pouca variação, o Sudeste continuou liderando como a região com o etanol e a gasolina mais baratos do país.
O índice, construído a partir de abastecimentos realizados em cerca de 21 mil postos credenciados, consolida preços registrados por mais de 1 milhão de veículos, com média de oito transações a cada segundo. Isso garante ao levantamento, segundo a empresa, alta precisão e confiabilidade.
De acordo com Renato Mascarenhas, diretor de Rede de Abastecimento da Edenred Mobilidade, o etanol segue mais vantajoso economicamente em estados como São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, enquanto a gasolina é mais competitiva no Rio de Janeiro. Ele reforça ainda o papel ambiental do biocombustível: por ser renovável e derivado da cana-de-açúcar, o etanol contribui para a redução de gases de efeito estufa.