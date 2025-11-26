A gasolina apresentou um pequeno recuo nos postos do Sudeste na primeira quinzena de novembro, conforme a nova leitura do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). A análise mostra que o litro passou a custar R$ 6,19, redução de 0,32% em relação ao início de outubro.

Enquanto a gasolina oscilou para baixo, os demais combustíveis mantiveram estabilidade. O etanol permaneceu com média de R$ 4,32, o diesel comum ficou em R$ 6,13 e o S-10 registrou R$ 6,18. Mesmo com pouca variação, o Sudeste continuou liderando como a região com o etanol e a gasolina mais baratos do país.