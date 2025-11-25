A vítima chamou a PM e mostrou vídeos feitos pelo próprio celular. Também passou a descrição do bandido: jovem, pardo, de moletom verde e calça cinza. As viaturas do 10º BPM/I entraram na área com tudo e a caçada começou.

A madrugada desta terça-feira (25) foi daquelas de tirar o sono no bairro Paulista, em Piracicaba. Por volta das 4h, um ladrão invadiu o mercado Oxxo da rua Doutor Jorge Pacheco e Chaves, pegou dinheiro do caixa, levou bebidas e saiu correndo. Só que não contava com a rapidez da Polícia Militar.

Pouco tempo depois, na Rua Vasco da Gama, a cerca de 1,5 km do assalto, os PMs encontraram um sujeito se enfiando atrás de um caminhão, tentando se esconder. No chão, ao lado dele, estava um moletom verde recheado com garrafas de uísque — exatamente o que o ladrão tinha levado do Oxxo.

Quando viu a polícia, o homem se mandou sem nem olhar pra trás: subiu em telhado, pulou casa, correu por cima das lajes e invadiu até uma escola na tentativa de escapar. Mas aí a casa caiu. Com reforço de outra viatura, os PMs entraram na unidade de ensino, vasculharam o pátio e encontraram o fugitivo foi preso. Ele ainda tentou resistir. Perto dele, os policiais acharam a calça citada pela vítima e um simulacro de arma de fogo usado no assalto.

O homem foi levado direto para o Plantão Policial. O caso foi registrado como roubo, e ele já ficou preso na carceragem, à disposição da Justiça.