O grupo, formado por três homens e a criminosa, alugou um imóvel usando contrato falso e dados de um servidor público. Eles chegaram sem mudança, com colchões no chão e foram vistos filmando casas com o rosto coberto, levantando suspeitas.

A quadrilha que a Polícia Civil estourou na última semana, infiltrada no condomínio de luxo Terras de Piracicaba IV, contava com uma mulher conhecida como “Barbie do Crime”, famosa por golpes milionários e furtos em residências de alto padrão, tida como uma das principais ladras do país.

Com mandado de busca, a 1ª DIG entrou no imóvel e encontrou drogas, carro furtado e o quarteto tentando destruir um celular. Todos foram presos em flagrante. A Justiça converteu a prisão em preventiva no dia seguinte.

A “Barbie do Crime”, também chamada de “Mulher Gato”, já é conhecida por um furto que rendeu cerca de R$ 1 milhão em outra cidade. Segundo a polícia, o grupo estava prestes a agir no condomínio quando foi surpreendido.

Eles usavam nomes falsos, já tinham passagens por furtos, roubos e formação de quadrilha, e agora respondem por associação criminosa, receptação, uso de identidade falsa, violação de domicílio e adulteração de veículo.