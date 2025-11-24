A tarde desta segunda (24) foi tensa na rua Cristo Redentor, na Vila Rezende em Piracicaba. Um motorista de 67 anos avançou uma placa “pare” e sua Kombi foi atingida de lado por um Honda Civic que vinha na preferencial e não teve chance de frear.
A pancada foi tão forte que a Kombi praticamente desmontou no impacto e o motorista saiu lançado pra fora, caindo no chão sem qualquer proteção. Quem estava perto ficou em choque: traumatismo craniano, total desorientação e o homem sem nem saber onde estava.
O Corpo de Bombeiros teve que correr pra segurar a vida do idoso, que foi levado em estado gravíssimo ao HFC.Enquanto isso, o pessoal do Civic saiu ileso — só com o susto e a raiva de ter virado vítima da imprudência alheia.
A rua virou um pandemônio: trânsito travado, sirene pra todo lado e moradores comentando que não é a primeira vez que gente “corajosa demais” resolve brincar com placa de pare.