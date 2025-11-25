A série “Concertos Ao Cair da Tarde” chega ao fim nesta quarta-feira (26), às 18h30, com uma apresentação que promete envolver o público no espírito natalino. O encerramento acontece no Auditório do Lar Escola Coração de Maria Nossa Mãe e marca o desfecho de mais uma edição do projeto cultural.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O programa da noite, intitulado “Preparando o Natal”, é inteiramente composto por canções natalinas de diferentes épocas e países. A proposta é oferecer uma experiência musical sensível, reunindo tradições e estilos diversos ligados às festas de fim de ano.