A série “Concertos Ao Cair da Tarde” chega ao fim nesta quarta-feira (26), às 18h30, com uma apresentação que promete envolver o público no espírito natalino. O encerramento acontece no Auditório do Lar Escola Coração de Maria Nossa Mãe e marca o desfecho de mais uma edição do projeto cultural.
VEJA MAIS:
- Guns N' Roses fará 9 shows no Brasil em 2026; saiba as datas
- Instituto Formar leva “Rock’s Story” ao Teatro do Engenho; VEJA
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O programa da noite, intitulado “Preparando o Natal”, é inteiramente composto por canções natalinas de diferentes épocas e países. A proposta é oferecer uma experiência musical sensível, reunindo tradições e estilos diversos ligados às festas de fim de ano.
Na primeira parte da apresentação, o público poderá acompanhar músicos conhecidos da cena local. Participam Cecilia Bellato (piano), Antonio Garcia (fagote), Maria Lúcia Krug (violino), Raul Gobeth (violoncelo), Rui Kleiner (bandolim) e Cidinha Mahle (piano). Também sobem ao palco os cantores Graziele Tinós (soprano), Daniel Pedroso (tenor), Cintia Pinotti (meio-soprano) e Sonia Dechen (contralto).
A segunda etapa do concerto será dedicada ao “Conjunto Vocal”, sob regência de Cintia Pinotti e com acompanhamento de Eliana Asano ao piano. O grupo apresentará interpretações de músicas natalinas que representam diferentes culturas, reforçando o caráter internacional do repertório.
O destaque da noite fica por conta da originalidade do programa: são 20 canções natalinas, todas selecionadas especialmente para o encerramento da série. O evento é aberto ao público e promete fechar a temporada com emoção e delicadeza.
SERVIÇO
O concerto “Preparando o Natal”, que encerra os “Concertos Ao Cair da Tarde”, será realizado nesta quarta-feira (26), às 18h30, no Auditório do Lar Escola Coração de Maria Nossa Mãe (Rua São Francisco de Assis, 769 - Centro). A entrada é gratuita para toda a comunidade.