A banda Guns N' Roses confirmou uma extensa série de apresentações no Brasil para abril de 2026. O grupo realizará nove shows no país, sendo oito performances solo e uma participação como atração principal do festival Monsters of Rock, em São Paulo.
A nova fase da turnê, intitulada “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, inclui as seguintes datas:
- 01/04 – Porto Alegre (Estádio Beira-Rio)
- 04/04 – São Paulo (Monsters of Rock, Allianz Parque)
- 07/04 – São José do Rio Preto (Alberto Bertelli Lucatto)
- 10/04 – Rio de Janeiro (Engenhão)
- 12/04 – Vitória (Estádio Kleber José de Andrade)
- 15/04 – Salvador (Arena Fonte Nova)
- 18/04 – Fortaleza (Arena Castelão)
- 21/04 – São Luís (Castelão)
- 25/04 – Belém (Mangueirão)
Detalhes da venda
Até o momento, a venda de ingressos está aberta apenas para o Monsters of Rock, com preços variando de R$ 300 a R$ 3.090. As informações sobre a comercialização dos bilhetes para os shows solo ainda não foram divulgadas.
O anúncio da turnê foi feito em conjunto com a confirmação de que duas músicas inéditas, "Nothin’" e "Atlas", serão lançadas em 2 de dezembro. As faixas, originalmente gravadas durante as sessões do álbum Chinese Democracy (2008), receberam agora as contribuições de Slash e Duff McKagan.
De volta ao Brasil
Esta será a 11ª visita do Guns N' Roses ao Brasil, marcando um retorno de grande porte após a turnê de 2025, que teve cinco shows em capitais brasileiras. Na ocasião anterior, a banda executou apresentações com mais de três horas de duração, focadas em seu repertório clássico. Com o cronograma anunciado, o grupo permanecerá no Brasil por quase todo o mês de abril.
A performance no Monsters of Rock reafirma o evento como um dos principais festivais de rock do país. A edição de 2025, que celebrou 30 anos do festival no Brasil, teve a presença de bandas como Scorpions, Judas Priest e Europe. O Allianz Parque é a sede do festival desde 2023.