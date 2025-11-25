25 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ROCK

Guns N' Roses fará 9 shows no Brasil em 2026; saiba as datas

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Reprodução/Redes Sociais
O grupo realizará nove shows no país, sendo oito performances solo e uma participação como atração principal do festival Monsters of Rock, em São Paulo
O grupo realizará nove shows no país, sendo oito performances solo e uma participação como atração principal do festival Monsters of Rock, em São Paulo

A banda Guns N' Roses confirmou uma extensa série de apresentações no Brasil para abril de 2026. O grupo realizará nove shows no país, sendo oito performances solo e uma participação como atração principal do festival Monsters of Rock, em São Paulo.

VEJA MAIS:

A nova fase da turnê, intitulada “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, inclui as seguintes datas:

  • 01/04 – Porto Alegre (Estádio Beira-Rio)
  • 04/04 – São Paulo (Monsters of Rock, Allianz Parque)
  • 07/04 – São José do Rio Preto (Alberto Bertelli Lucatto)
  • 10/04 – Rio de Janeiro (Engenhão)
  • 12/04 – Vitória (Estádio Kleber José de Andrade)
  • 15/04 – Salvador (Arena Fonte Nova)
  • 18/04 – Fortaleza (Arena Castelão)
  • 21/04 – São Luís (Castelão)
  • 25/04 – Belém (Mangueirão)
  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Detalhes da venda 

Até o momento, a venda de ingressos está aberta apenas para o Monsters of Rock, com preços variando de R$ 300 a R$ 3.090. As informações sobre a comercialização dos bilhetes para os shows solo ainda não foram divulgadas.

O anúncio da turnê foi feito em conjunto com a confirmação de que duas músicas inéditas, "Nothin’" e "Atlas", serão lançadas em 2 de dezembro. As faixas, originalmente gravadas durante as sessões do álbum Chinese Democracy (2008), receberam agora as contribuições de Slash e Duff McKagan.

De volta ao Brasil

Esta será a 11ª visita do Guns N' Roses ao Brasil, marcando um retorno de grande porte após a turnê de 2025, que teve cinco shows em capitais brasileiras. Na ocasião anterior, a banda executou apresentações com mais de três horas de duração, focadas em seu repertório clássico. Com o cronograma anunciado, o grupo permanecerá no Brasil por quase todo o mês de abril.

A performance no Monsters of Rock reafirma o evento como um dos principais festivais de rock do país. A edição de 2025, que celebrou 30 anos do festival no Brasil, teve a presença de bandas como Scorpions, Judas Priest e Europe. O Allianz Parque é a sede do festival desde 2023.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários