A banda Guns N' Roses confirmou uma extensa série de apresentações no Brasil para abril de 2026. O grupo realizará nove shows no país, sendo oito performances solo e uma participação como atração principal do festival Monsters of Rock, em São Paulo.

Até o momento, a venda de ingressos está aberta apenas para o Monsters of Rock, com preços variando de R$ 300 a R$ 3.090. As informações sobre a comercialização dos bilhetes para os shows solo ainda não foram divulgadas.

O anúncio da turnê foi feito em conjunto com a confirmação de que duas músicas inéditas, "Nothin’" e "Atlas", serão lançadas em 2 de dezembro. As faixas, originalmente gravadas durante as sessões do álbum Chinese Democracy (2008), receberam agora as contribuições de Slash e Duff McKagan.

De volta ao Brasil

Esta será a 11ª visita do Guns N' Roses ao Brasil, marcando um retorno de grande porte após a turnê de 2025, que teve cinco shows em capitais brasileiras. Na ocasião anterior, a banda executou apresentações com mais de três horas de duração, focadas em seu repertório clássico. Com o cronograma anunciado, o grupo permanecerá no Brasil por quase todo o mês de abril.