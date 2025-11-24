24 de novembro de 2025
CULTURA

Instituto Formar leva “Rock’s Story” ao Teatro do Engenho; VEJA

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Concerto terá rock nas vozes do Coral do Instituto Formar.
Concerto terá rock nas vozes do Coral do Instituto Formar.

O Teatro Erotídes de Campos, conhecido como Teatro do Engenho, será tomado pela energia do rock no próximo domingo (30). O Instituto Formar apresenta o espetáculo “Rock’s Story”, uma produção musical que une Banda João Romeu Pitolli, Coral do Instituto Formar, Companhia de Teatro e músicos convidados em uma noite que promete emocionar e animar o público. A entrada é gratuita.

Com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, o show reúne artistas de diferentes níveis de experiência. A participação de ex-alunos já é uma tradição dos concertos da instituição — e, segundo o coordenador cultural Mauricio Ribeiro, essa troca “é essencial para o amadurecimento artístico no palco”. O evento também conta com o solista convidado Gilmar Torrez.

Uma viagem pelo rock nacional e internacional

O repertório passeia por várias décadas e vertentes do rock. Ícones como Elvis Presley, Metallica, AC/DC, Deep Purple, Queen, Pink Floyd, Bon Jovi, Scorpions e Led Zeppelin estão entre as canções escolhidas pela Banda João Romeu Pittoli e pelo Coral do Programa de Expressão Cultural.

O rock brasileiro também terá espaço garantido, com clássicos de Capital Inicial, Rita Lee, Cassia Eller, Raul Seixas e outros artistas que marcaram gerações. Um dos momentos especiais será um medley em homenagem aos 10 anos do Pub Reino Unido, espaço do Instituto Formar na Festa das Nações. A seleção musical celebrará Beatles e Rolling Stones.

Bastidores e novidades

O espetáculo tem direção musical dos professores Ely Roberto Silva (metais), Evandro Silva (madeiras), Luis Fernando Fischer Dutra (vocais), Marcos Soares (cordas), Rosangela Pereira (teatro) e Marcelo Seghese (bateria), além da coordenação cultural e produção de Mauricio Ribeiro.

Mauricio adianta que o público terá uma surpresa ao final: será revelado o tema do espetáculo de 2026. “Nem concluímos este show e já estamos de olho no repertório do próximo ano”, brinca.

SERVIÇO

Rock’s Story – Instituto Formar

Data: Domingo (30/11)

Horário: 18h

Local: Teatro Erotídes de Campos – Parque do Engenho Central, Piracicaba

Ingressos gratuitos: Retirada a partir das 17h na bilheteria

