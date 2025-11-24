O Teatro Erotídes de Campos, conhecido como Teatro do Engenho, será tomado pela energia do rock no próximo domingo (30). O Instituto Formar apresenta o espetáculo “Rock’s Story”, uma produção musical que une Banda João Romeu Pitolli, Coral do Instituto Formar, Companhia de Teatro e músicos convidados em uma noite que promete emocionar e animar o público. A entrada é gratuita.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, o show reúne artistas de diferentes níveis de experiência. A participação de ex-alunos já é uma tradição dos concertos da instituição — e, segundo o coordenador cultural Mauricio Ribeiro, essa troca “é essencial para o amadurecimento artístico no palco”. O evento também conta com o solista convidado Gilmar Torrez.

Uma viagem pelo rock nacional e internacional