Amanda de Souza Patene, 30 anos, que morreu após sofrer uma queda neste domingo (22) em uma cachoeira de Analândia, será sepultada em Cosmópolis, na Região Metropolitana de Piracicaba, cidade onde morava. Amigos e familiares se mobilizam para a despedida. O horário ainda não foi confirmado, mas a comoção já toma conta da comunidade após o grave acidente que tirou sua vida.
Amanda sofreu uma queda durante a descida de rapel na Cachoeira da Bocaína, em Analândia, na manhã deste domingo (23). A jovem, experiente no esporte, participava de uma aventura com um grupo de cerca de dez pessoas — e, como sempre, desceu primeiro, posição de liderança e proteção que a fez ser conhecida como o “anjo da guarda” do grupo.
A descida tinha cerca de 60 metros. Quando faltavam aproximadamente sete metros para o chão, Amanda despencou, sofrendo ferimentos severos. Mesmo assim, ela permaneceu consciente e tentou resistir enquanto aguardava ajuda.
O local de difícil acesso exigiu um resgate complexo. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu trabalharam junto ao Helicóptero Águia da Polícia Militar, que içou a maca para retirar a jovem da mata fechada.
A Defesa Civil também prestou apoio, orientando o acesso. Um dos agentes relatou que Amanda ainda conversava e dizia sentir fortes dores, o que indicava que a queda não havia sido de altura total, mas ainda assim muito grave.
Após o resgate, ela foi levada à Santa Casa de Pirassununga, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O corpo foi encaminhado ao IML de Limeira e seguirá para Cosmópolis, onde será sepultado.