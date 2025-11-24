24 de novembro de 2025
Carro capota, derruba poste e motorista se fere em Piracicaba

Equipes de resgate socorreram o motorista que ficou preso no carro.
 Um acidente de forte impacto deixou moradores do Mário Dedini assustados na manhã desta segunda-feira (23). Um Ford Focus perdeu o controle, capotou e acertou em cheio um poste na rua Nair Azi Pita. A pancada foi tão violenta que a estrutura caiu sobre o carro, esmagando parte do veículo e deixando o motorista preso nas ferragens.

A cena mobilizou rapidamente equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que encontraram o carro destruído e o motorista completamente encravado. Para retirar a vítima, os bombeiros tiveram de usar ferramentas de corte e abrir a lataria na marra.

Mesmo com a gravidade da batida, o motorista foi resgatado consciente e levado às pressas para a UPA Vila Resende pelo Corpo de Bombeiros.

As causas do capotamento serão investigadas pela polícia, que atendeu a ocorrência e registrou um boletim. Peritoa também foram acionados.

