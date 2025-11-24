24 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

LIMINAR CAIU

Justiça libera concurso da Esalq: entenda o que aconteceu

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo/JP

A 2ª Vara da Fazenda Pública de Piracicaba julgou improcedente o mandado de segurança impetrado pelo economista Sergio de Zen e autorizou a homologação do resultado final do concurso para professor titular do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Esalq (Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” . A decisão, assinada pelo juiz Mauricio Habice, revoga a liminar que impedia a conclusão do certame.

O candidato contestava a legalidade da alteração na composição da banca examinadora e alegava suspeição do presidente da comissão julgadora, professor Carlos Bacha.

No entanto, de acordo com a sentença, não houve irregularidade nos atos administrativos da universidade e não existe direito líquido e certo que justificasse interferência judicial.

O magistrado concluiu que a mudança na banca ocorreu de forma legítima após a desistência, por motivos médicos comprovados, do professor José Luiz Parré, inicialmente previsto para compor o colegiado. A substituição pela professora Andrea Lago também foi considerada válida, tendo sido fundamentada no critério de equilíbrio de gênero, respaldado por diretrizes institucionais da USP.

Sobre a suposta suspeição do presidente da banca, o juiz entendeu que o vínculo funcional entre a esposa dele e um dos candidatos, o professor Luciano Mendes, não se traduz em parcialidade nem caracteriza impedimento. A decisão ressaltou que não há prova de favorecimento e que o próprio presidente atribuiu ao impetrante a maior nota entre todos os examinadores, o que reforça a inexistência de conflito de interesses.

Com isso, o juiz denegou a segurança, revogou a liminar anteriormente concedida e liberou a USP para homologar e publicar o resultado final do concurso público. O autor foi condenado ao pagamento das custas, sem honorários, conforme a legislação do mandado de segurança.

