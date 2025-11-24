De Zen também alegava a suspeição do Presidente da Comissão Julgadora, Professor Carlos Bacha, sob o argumento de que a esposa do professor mantém vínculo de subordinação hierárquica direta com outro candidato, o Professor Luciano Mendes (que exerce função de chefia administrativa na unidade onde ela trabalha).

Decisão da Justiça: O argumento foi rejeitado. A sentença destacou que a mera existência de um vínculo profissional "preexistente e consolidado" não configura automaticamente suspeição, sendo necessário demonstrar a influência real no julgamento.

Ausência de Parcialidade: Para desautorizar qualquer inferência de favorecimento indevido, o juiz mencionou que o próprio Professor Bacha atribuiu ao impetrante Sergio de Zen a nota 8,40, que correspondeu à pontuação mais elevada conferida ao candidato por qualquer dos membros da banca examinadora.

Próximos Passos

Com a improcedência da ação , o magistrado revogou a medida liminar que impedia a homologação do resultado final do concurso. A USP está, portanto, liberada para concluir e publicar o resultado do certame. O processo foi extinto com resolução do mérito.

Apesar da decisão judicial, o Professor Luciano Mendes, que teria vencido o concurso, afirma estar sofrendo ataques e questionamentos de colegas. As denúncias extra-autos questionam a veracidade de seu pós-doutorado, a coordenação de um projeto da Fapesp e a autoria de um livro. Mendes nega todas as acusações e apresentou documentos para comprovar a veracidade das informações curriculares, como uma declaração do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) sobre seu pós-doutorado.