A comunidade empresarial e jurídica de Piracicaba amanheceu em luto nesta segunda-feira (24) com a notícia do falecimento de Luis Francisco Schievano Bonassi, o Chicão, aos 66 anos. Ele morreu durante a madrugada, no hoapital Beneficiência Portuguesa em São Paulo, deixando uma trajetória marcada por ética, competência e forte atuação local.
Figura respeitada na Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), Chicão era conselheiro responsável pelo Departamento Jurídico da entidade, atuando diretamente no assessoramento às empresas associadas e no fortalecimento das políticas de orientação e defesa empresarial. Sua voz técnica e ponderada era referência entre gestores, comerciantes e industriais.
Diretor da Bonassi Sociedade de Advogados, escritório fundado em 1982, Chicão construiu mais de cinco décadas de carreira pautada pela credibilidade, rigor técnico e absoluto respeito à profissão. Colegas empresários o descrevem como um profissional incansável, sempre disposto a orientar, esclarecer e apoiar.
Na descrição de amigos, Chicão era um homem de grande coração e profissionalismo, que deixou um legado de dedicação e sabedoria. Foi um verdadeiro amparo jurídico para a entidade, sempre presente e prestativo. Nossa solidariedade e condolências à família e amigos neste momento de luto.”
Chicão deixa a esposa, Aline Cristina Pinto Bonassi, os filhos Luís Adolfo Rossetto Bonassi, Cintia Maria Rossetto Bonassi e um neto. A comoção também tomou conta das redes sociais, onde amigos e colegas expressaram pesar. “Que tristeza! Nossos sentimentos à família. Que Deus conforte o coração de todos”, escreveu a advogada Isabela Peixoto.
O velório ocorre nesta segunda-feira (24), das 15h às 19h, e continua na terça-feira (25), das 7h às 15h, no Memorial Metropolitano de Piracicaba (Rua Cajobi, 326 – Parque Continental). O sepultamento será realizado na terça-feira, às 16h, no Cemitério da Saudade.
A morte de Chicão Bonassi deixa uma lacuna dolorosa, mas também um legado sólido para Piracicaba — uma cidade que hoje se despede não apenas de um advogado, mas de um pilar de sua vida instit
ucional.