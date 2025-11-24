O fim do ano voltou a impulsionar o mercado de carros seminovos no Brasil. Com a liberação do 13º salário e maior circulação de dinheiro na economia, o setor registra aceleração nas negociações e pode fechar 2025 com um novo recorde histórico. Estimativas da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) indicam que o volume final deve ficar entre 16 e 17 milhões de unidades, ultrapassando os 15,7 milhões vendidos em 2024.

Até o momento, foram contabilizadas 13,47 milhões de vendas, número 16,4% superior ao registrado no mesmo intervalo do ano passado. O desempenho confirma a retomada do segmento e reforça o interesse do consumidor por veículos usados e seminovos.

É preciso ter cautela