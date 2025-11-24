24 de novembro de 2025
MOBILIDADE

Piracicaba bate recorde de vendas de carros elétricos; VEJA

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Freepik

O mercado de veículos eletrificados segue em forte expansão em Piracicaba. De janeiro a outubro de 2025, a cidade comercializou 844 unidades, ritmo que equivale, em média, a um novo emplacamento a cada 8 horas. O número já ultrapassa todo o volume registrado em 2024, quando 781 veículos desse tipo foram vendidos. Desde 2022, o município acumula 2.057 unidades negociadas.

VEJA MAIS:

O levantamento é da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) e considera todas as categorias de eletrificação disponíveis no país: modelos totalmente elétricos (BEV), híbridos plug-in (PHEV), híbridos tradicionais (HEV), versões flex eletrificadas e sistemas mild hybrid.

Crescimento contínuo

O avanço tem sido mais intenso desde julho, quando Piracicaba passou a registrar vendas mensais acima dos três dígitos — algo que, em 2024, só havia acontecido em dezembro. O movimento acompanha o cenário nacional de maior interesse pelos veículos eletrificados.

A preferência por carros elétricos não é exclusiva dos piracicabanos. Um estudo global — o EV Driver Survey 2025 — mostra que 92% dos motoristas brasileiros comprariam novamente um veículo elétrico. A taxa supera a média mundial (87%) e coloca o país ao lado de referências como Noruega (95%) e Alemanha (91%).

Entre os mais de 27 mil entrevistados em 30 países, a economia com combustível e manutenção aparece como um dos principais motivos para a fidelidade ao segmento. Além disso, 68% destacam o impacto ambiental positivo como fator decisivo na compra.

Tecnologia e experiência de direção

O estudo aponta ainda que 59% valorizam o pacote tecnológico dos elétricos, incluindo sistemas de assistência à condução, conectividade e conforto acústico — já que esse tipo de automóvel é silencioso. Um dado curioso: 80% dos proprietários afirmam não sentir falta dos tradicionais carros a combustão.

Apesar do entusiasmo, a chamada “ansiedade de autonomia” persiste: 40% dos entrevistados têm receio de enfrentar longas viagens sem pontos de recarga suficientes. O problema é mais sentido em cidades pequenas, onde ainda há poucos eletropostos disponíveis.

O desempenho de Piracicaba, porém, evidencia uma mudança de hábitos e uma receptividade crescente à mobilidade elétrica — tendência que deve se consolidar nos próximos anos.

