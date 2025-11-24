A 13ª edição da Ação de Empregabilidade promovida pelo vereador André Bandeira será realizada nesta quarta-feira (26), das 16h às 19h, na ETEC “Cel. Fernando Febeliano da Costa”, localizada na Rua do Rosário, 272, Centro. Reconhecido como um dos maiores eventos do gênero em Piracicaba, o encontro reúne empresas de diversos segmentos e disponibiliza oportunidades para diferentes perfis profissionais, com atendimento humanizado e organização estruturada para acolher a população.
Nesta edição, mais de 35 empresas e instituições já confirmaram presença, ampliando o número de vagas e fortalecendo o impacto social da iniciativa. Estarão no evento: Fermentec, Requiph, Drogal, Elring Klinger, HFC/Afocapi, Delta Supermercados, Acipi, People RH, Vertigarden, MGA, A Executiva, CIEE, Clube Mobiliza, Santa Casa, Tae Young, Empresa Inclusiva, Isbet, Empregar Já, Royal Prestige, RHF Talentos, Meso, Mat Service, América Financeira, Disk Farma, Assist RH, Ademicon, Estágio Total, Lourenço Alimentos, Vagas em Piracicaba, Mary Kay, Argus Solutions, Seletiva RH, Grupo Muffato, Duo Imóveis, Unicesumar, Pira nas Vagas, Beira Rio Supermercados e Carvalho RH.
Os participantes poderão entregar currículos, realizar entrevistas, conhecer processos seletivos, obter orientações profissionais e receber apoio da equipe organizadora, garantindo um ambiente acolhedor e eficiente. A iniciativa reforça a união entre poder público, setor privado e instituições da sociedade civil, promovendo inclusão, cidadania e oportunidades que podem transformar trajetórias.
O vereador André Bandeira destaca o compromisso da ação com resultados concretos e o impacto direto na vida das pessoas:
“Fazemos cada edição com seriedade, responsabilidade e profundo respeito por quem busca uma oportunidade. Todas essas empresas acreditam no nosso projeto porque sabem que ele entrega resultados reais. Convido você que está em busca de emprego a participar no dia 26. Será uma ação preparada com carinho, profissionalismo e compromisso com a população.”
Inscrições gratuitas pelo link.
SERVIÇO
Ação de Empregabilidade
Data: Quarta-feira, 26 de novembro
Horário: 16h às 19h
Local: ETEC “Cel. Fernando Febeliano da Costa” – Rua do Rosário, 272, Centro, Piracicaba
Incrições: Gratuitas, pelo link