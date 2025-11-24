A 13ª edição da Ação de Empregabilidade promovida pelo vereador André Bandeira será realizada nesta quarta-feira (26), das 16h às 19h, na ETEC “Cel. Fernando Febeliano da Costa”, localizada na Rua do Rosário, 272, Centro. Reconhecido como um dos maiores eventos do gênero em Piracicaba, o encontro reúne empresas de diversos segmentos e disponibiliza oportunidades para diferentes perfis profissionais, com atendimento humanizado e organização estruturada para acolher a população.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Nesta edição, mais de 35 empresas e instituições já confirmaram presença, ampliando o número de vagas e fortalecendo o impacto social da iniciativa. Estarão no evento: Fermentec, Requiph, Drogal, Elring Klinger, HFC/Afocapi, Delta Supermercados, Acipi, People RH, Vertigarden, MGA, A Executiva, CIEE, Clube Mobiliza, Santa Casa, Tae Young, Empresa Inclusiva, Isbet, Empregar Já, Royal Prestige, RHF Talentos, Meso, Mat Service, América Financeira, Disk Farma, Assist RH, Ademicon, Estágio Total, Lourenço Alimentos, Vagas em Piracicaba, Mary Kay, Argus Solutions, Seletiva RH, Grupo Muffato, Duo Imóveis, Unicesumar, Pira nas Vagas, Beira Rio Supermercados e Carvalho RH.