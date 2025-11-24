A semana começou com a disponibilização de 1508 vagas de emprego na região de Piracicaba, abrangendo um total de cinco municípios. As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas e níveis de qualificação profissional.

Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 20 vagas de emprego disponíveis. Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.

As informações detalhadas sobre cada oportunidade, incluindo os critérios de seleção, estão disponíveis no Painel de Vagas. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as vagas:

Ajudante de motorista

Ajudante de obras

Ajudante de sushiman

Almoxarife

Aprendiz de Auxiliar de produção

Auxiliar de Instalação

Auxiliar de Manutenção

Auxiliar de Saúde Bucal (com curso de ASB)

Barman

Caldeireiro

Encarregado de obras

Mecânico - Operador de pátio

Mecânico de manutenção hidráulica

Operador de máquinas

Porteiro para trabalhar em Rio das Pedras

Repositor de mercadorias

Soldador

Técnico Mantenedor

Torneiro Ferramenteiro

Zelador

São Pedro