A semana começou com a disponibilização de 1508 vagas de emprego na região de Piracicaba, abrangendo um total de cinco municípios. As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas e níveis de qualificação profissional.
- Nova mudança no MEI entra em vigor em 2026; entenda
- Veja os melhores bairros para morar em Piracicaba
Piracicaba
A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 20 vagas de emprego disponíveis. Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.
As informações detalhadas sobre cada oportunidade, incluindo os critérios de seleção, estão disponíveis no Painel de Vagas. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as vagas:
- Ajudante de motorista
- Ajudante de obras
- Ajudante de sushiman
- Almoxarife
- Aprendiz de Auxiliar de produção
- Auxiliar de Instalação
- Auxiliar de Manutenção
- Auxiliar de Saúde Bucal (com curso de ASB)
- Barman
- Caldeireiro
- Encarregado de obras
- Mecânico - Operador de pátio
- Mecânico de manutenção hidráulica
- Operador de máquinas
- Porteiro para trabalhar em Rio das Pedras
- Repositor de mercadorias
- Soldador
- Técnico Mantenedor
- Torneiro Ferramenteiro
- Zelador
São Pedro
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Pedro divulgou a abertura de 11 vagas de emprego em diversas áreas. Candidatos interessados devem comparecer pessoalmente ao Poupatempo de São Pedro, localizado na Avenida dos Imigrantes, 688, no Vale do Sol.
O atendimento do PAT ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.
Para se candidatar, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG e CPF (ou CNH atualizada), Carteira de Trabalho, PIS ativo ou Cartão Cidadão, comprovante de endereço recente e currículo atualizado.
- Assistente Operacional
- Auxiliar de Cozinha
- Auxiliar Financeiro
- Camareira
- Cozinheiro
- Faxineira
- Garçom
- Recepcionista
- Representante de Vendas
- Técnico de Segurança do Trabalho
- Vigia
Águas de São Pedro
Águas de São Pedro está com 32 vagas de emprego abertas para diversos setores. Os interessados podem se candidatar às vagas de duas formas: pelo site da prefeitura ou enviando um e-mail para faleconosco@aguasdesaopedro.sp.gov.br, desde que mencionem claramente o cargo de interesse no corpo da mensagem.
Para quem prefere o atendimento presencial, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Águas de São Pedro funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 12h às 17h. O Emprega fica localizado na Praça Prefeito Geraldo Azevedo, 115, no Centro. Para mais informações acesse o site da Prefeitura. Confira as vagas:
Em parênteses está a quantidade de vagas por oportunidade:
- Administrativo de Obras (1)
- Armador (4)
- Atendente de cafeteria (4)
- Auxiliar Administrativo de Obra (1)
- Carpinteiro (6)
- Encarregado de Obras (1)
- Manicure (1)
- Operadora de Caixa (1)
- Pedreiro (2)
- Salgadeira (1)
- servente de obras (8)
- Vendedora (2)
Limeira
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira está com 30 vagas de emprego abertas em diferentes áreas. As oportunidades abrangem setores como o comércio e a indústria. Os interessados em se candidatar devem acessar o site do PAT de Limeira e fazer o cadastro na seção "cadastro de currículos". O atendimento presencial no PAT de Limeira ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Confira as oportunidades:
- Auxiliar de serviços gerais
- Auxiliar de fabricação
- Lacrador/interno e externo
- Recepcionista
- Ajudante de carga e descarga
- Operador de máquina prensa
- Aprendiz de auxiliar de produção
- Cozinheira
- Operador de máquina fiação
- Operador de máquina desfibradeira
- Encarregado de limpeza
- Vigilante
- Auxiliar de monitoramento
- Agente de limpeza
- Porteiro
- Atendente de restaurante
- Pintor c (ajudante)
- Serralheiro industrial
- Cozinheiro de restaurante
- Controlador de acesso
- Assistente administrativo acadêmico
- Operador de dobradeira cnc
- Jovem aprendiz
- Atendente de farmácia
- Operador de caixa
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de limpeza
- Atendente de lanchonete
- Atendente
- Ajudante de estoque
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Santa Bárbara d'Oeste
O Desenvolve Santa Bárbara d'Oeste está com 1415 vagas de emprego abertas, distribuídas em 243 funções diferentes. As oportunidades são para candidatos de diversos níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência.
Para se candidatar, você pode enviar um e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br com o nome da vaga de interesse no assunto. No corpo do e-mail, inclua seu nome completo, CPF, RG e anexe seu currículo.
Se preferir, a candidatura pode ser feita presencialmente na unidade, localizada na Rua do Ósmio, n.º 975, na Villa Multimall. É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento acontece de terça a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos sábados, das 10h às 16h. A lista completa de vagas pode ser consultada no site oficial da Prefeitura da cidade