OPORTUNIDADES

Piracicaba e região abrem 1,5 mil vagas de emprego nesta semana

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 3 min
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas e níveis de qualificação profissional
A semana começou com a disponibilização de 1508 vagas de emprego na região de Piracicaba, abrangendo um total de cinco municípios. As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas e níveis de qualificação profissional.

Piracicaba 

A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 20 vagas de emprego disponíveis.  Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.
As informações detalhadas sobre cada oportunidade, incluindo os critérios de seleção, estão disponíveis no Painel de Vagas. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as vagas:

  • Ajudante de motorista
  • Ajudante de obras
  • Ajudante de sushiman
  • Almoxarife
  • Aprendiz de Auxiliar de produção
  • Auxiliar de Instalação
  • Auxiliar de Manutenção
  • Auxiliar de Saúde Bucal (com curso de ASB)
  • Barman
  • Caldeireiro 
  • Encarregado de obras
  • Mecânico - Operador de pátio
  • Mecânico de manutenção hidráulica
  • Operador de máquinas
  • Porteiro para trabalhar em Rio das Pedras
  • Repositor de mercadorias
  • Soldador 
  • Técnico Mantenedor
  • Torneiro Ferramenteiro
  • Zelador

São Pedro

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Pedro divulgou a abertura de 11 vagas de emprego em diversas áreas. Candidatos interessados devem comparecer pessoalmente ao Poupatempo de São Pedro, localizado na Avenida dos Imigrantes, 688, no Vale do Sol.

O atendimento do PAT ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Para se candidatar, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG e CPF (ou CNH atualizada), Carteira de Trabalho, PIS ativo ou Cartão Cidadão, comprovante de endereço recente e currículo atualizado.

  • Assistente Operacional
  • Auxiliar de Cozinha
  • Auxiliar Financeiro
  • Camareira
  • Cozinheiro
  • Faxineira
  • Garçom
  • Recepcionista
  • Representante de Vendas
  • Técnico de Segurança do Trabalho
  • Vigia

Águas de São Pedro

Águas de São Pedro está com 32 vagas de emprego abertas para diversos setores. Os interessados podem se candidatar às vagas de duas formas: pelo site da prefeitura ou enviando um e-mail para faleconosco@aguasdesaopedro.sp.gov.br, desde que mencionem claramente o cargo de interesse no corpo da mensagem.

Para quem prefere o atendimento presencial, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Águas de São Pedro funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 12h às 17h. O Emprega fica localizado na Praça Prefeito Geraldo Azevedo, 115, no Centro. Para mais informações acesse o site da Prefeitura. Confira as vagas:

Em parênteses está a quantidade de vagas por oportunidade:

  • Administrativo de Obras (1)
  • Armador (4)
  • Atendente de cafeteria (4)
  • Auxiliar Administrativo de Obra (1)
  • Carpinteiro (6)
  • Encarregado de Obras (1)
  • Manicure (1)
  • Operadora de Caixa (1)
  • Pedreiro (2)
  • Salgadeira (1)
  • servente de obras (8)
  • Vendedora (2)

Limeira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira está com 30  vagas de emprego abertas em diferentes áreas. As oportunidades abrangem setores como o comércio e a indústria. Os interessados em se candidatar devem acessar o site do PAT de Limeira e fazer o cadastro na seção "cadastro de currículos". O atendimento presencial no PAT de Limeira ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Confira as oportunidades:

  • Auxiliar de serviços gerais
  • Auxiliar de fabricação
  • Lacrador/interno e externo
  • Recepcionista
  • Ajudante de carga e descarga
  • Operador de máquina prensa
  • Aprendiz de auxiliar de produção
  • Cozinheira
  • Operador de máquina fiação
  • Operador de máquina desfibradeira
  • Encarregado de limpeza
  • Vigilante
  • Auxiliar de monitoramento
  • Agente de limpeza
  • Porteiro
  • Atendente de restaurante
  • Pintor c (ajudante)
  • Serralheiro industrial
  • Cozinheiro de restaurante
  • Controlador de acesso
  • Assistente administrativo acadêmico
  • Operador de dobradeira cnc
  • Jovem aprendiz
  • Atendente de farmácia
  • Operador de caixa
  • Auxiliar de cozinha
  • Auxiliar de limpeza
  • Atendente de lanchonete
  • Atendente
  • Ajudante de estoque
Santa Bárbara d'Oeste

O Desenvolve Santa Bárbara d'Oeste está com 1415 vagas de emprego abertas, distribuídas em 243 funções diferentes. As oportunidades são para candidatos de diversos níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência.

Para se candidatar, você pode enviar um e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br com o nome da vaga de interesse no assunto. No corpo do e-mail, inclua seu nome completo, CPF, RG e anexe seu currículo.

Se preferir, a candidatura pode ser feita presencialmente na unidade, localizada na Rua do Ósmio, n.º 975, na Villa Multimall. É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento acontece de terça a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos sábados, das 10h às 16h. A lista completa de vagas pode ser consultada no site oficial da Prefeitura da cidade

