André Bandeira promove 15ª edição do Desfile Inclusivo

A 15ª edição do Desfile Inclusivo transforma novamente a Praça Sul de Eventos do Shopping Piracicaba em um palco de representatividade e acessibilidade. Idealizado e organizado pelo vereador André Bandeira em parceria com o centro de compras, o encontro acontece na próxima quarta-feira (22), às 19h, reunindo modelos com e sem deficiência na mesma passarela para promover a inclusão por meio da moda.
Mais do que uma apresentação de tendências, o desfile tem como foco o empoderamento e a visibilidade. Peças de marcas como Aramis, Farm, Tip Top, Acium, Shoulder, Hering, Bibi Calçados, Marisa, Polo Wear e Oscar Calçados estarão em cena, sinalizando o engajamento do comércio local para que a moda seja, de fato, para todos. A proposta valoriza histórias individuais e a superação dos participantes, além de estimular o debate sobre acessibilidade e combate ao capacitismo.
André Bandeira ressalta o caráter simbólico e transformador do projeto, que já completa 15 anos. “Cada passo na passarela é um avanço na luta contra o preconceito. Queremos que inclusão seja vista como direito e prática cotidiana”. O desfile consolida?se como referência regional na promoção da autoestima de pessoas com deficiência e na ampliação de espaços de fala e ação.
O evento conta com patrocínio Ouro da LEF Cerâmica, Implante Day e Shopping Piracicaba; patrocínios Prata de PECEGE, Dra. Marcela Castro e MHZ Munhoz; e apoio Bronze de Uniodonto, ACIPI, Delta Supermercado, Aversa, Miguel Imóveis, Unimed, Ademicon e Voxeretz. Apoio técnico e visual envolve Maicon Sachi Fotografia, Rodrigo Alexandre Fotografia, Madalena Neves (cabelo e maquiagem), Noiva da Colina Corretora de Seguros, Elenita Consultora de Beleza, Academia Corpo Livre, Natura, Colégio LumiSol e Abtec Piracicaba.
O 15º Desfile Inclusivo é, acima de tudo, um convite à comunidade para testemunhar a união entre moda, beleza e celebração da diversidade — um espaço onde a diferença é celebrada e a inclusão, praticada.
SERVIÇO
Evento: 15º Desfile Inclusivo
Data e hora: 22 de outubro (quarta-feira), às 19h
Local: Praça Sul de Eventos — Shopping Piracicaba (Av. Limeira, 722 - Areião)