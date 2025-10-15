André Bandeira promove 15ª edição do Desfile Inclusivo

A 15ª edição do Desfile Inclusivo transforma novamente a Praça Sul de Eventos do Shopping Piracicaba em um palco de representatividade e acessibilidade. Idealizado e organizado pelo vereador André Bandeira em parceria com o centro de compras, o encontro acontece na próxima quarta-feira (22), às 19h, reunindo modelos com e sem deficiência na mesma passarela para promover a inclusão por meio da moda.

Mais do que uma apresentação de tendências, o desfile tem como foco o empoderamento e a visibilidade. Peças de marcas como Aramis, Farm, Tip Top, Acium, Shoulder, Hering, Bibi Calçados, Marisa, Polo Wear e Oscar Calçados estarão em cena, sinalizando o engajamento do comércio local para que a moda seja, de fato, para todos. A proposta valoriza histórias individuais e a superação dos participantes, além de estimular o debate sobre acessibilidade e combate ao capacitismo.