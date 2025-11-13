Outro ponto frequentemente negligenciado é o seguro predial. Alterações na rede elétrica que aumentem o risco de incêndio devem ser comunicadas à seguradora. O não cumprimento dessa exigência pode levar à aplicação de multas ao condômino e, em casos extremos, à perda de cobertura do seguro para todo o empreendimento.

Leis Locais e a Orientação do Código Civil

Na ausência de uma regra federal abrangente, o tema é balizado pelo Código Civil (art. 1.336, IV), que reconhece o direito do condômino de usar sua propriedade, desde que não cause prejuízo à segurança ou ao sossego dos demais.

Em cidades mais avançadas na eletrificação, como São Paulo, a legislação já caminha mais rápido. A Lei estadual 17.573/2022 permite a instalação de carregadores em vagas privativas sem necessidade de assembleia, desde que as exigências de segurança e normas do Corpo de Bombeiros sejam cumpridas. Além disso, há projetos de lei em tramitação no Congresso, como o PL 158/2025, que visa consolidar o direito à infraestrutura de recarga em todo o território nacional.