INDO PARA A PRAIA

Morte de tia e sobrinha em acidente com ônibus comove Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Redes Sociais e Divulgação Artesp
Ione e Sabrina Reis de Almeida foram socorridas em estado crítico, e não resistiram.
Ione e Sabrina Reis de Almeida foram socorridas em estado crítico, e não resistiram.

  Foram identificadas como Ione Reis e Sabrina Reis Almeida — tia e sobrinha — as duas passageiras que morreram após o grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na Rodovia dos Bandeirantes, na madrugada deste sábado (22). O coletivo havia saído de Piracicaba com destino ao Guarujá.

As duas mulheres estavam no lado direito do ônibus, justamente a área que recebeu o impacto da colisão. Elas foram socorridas em estado gravíssimo e encaminhadas para hospitais na região da capital paulista, mas não resistiram aos ferimentos. As mortes foram confirmadas neste domingo (23).

 O corpo de Ione Reis já está sendo trasladado para Piracicaba. O velório está previsto para esta segunda-feira (23), às 8h, no Velório Municipal de Rio das Pedras. O sepultamento acontecerá às 16h, no Cemitério da Saudade, também em Rio das Pedras.

Já Sabrina Reis Almeida permanece no Instituto Médico Legal (IML) Central de São Paulo, aguardando liberação. Informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram anunciadas pela família. Outros passageiros continuam internados

Segundo uma das responsáveis pelo fretamento, o estado de saúde de vários passageiros ainda é delicado. O ônibus levava 46 pessoas, e muitos feridos seguem internados em hospitais de São Paulo e Piracicaba, passando por cirurgias e outros procedimentos.

O acidente foi registrado por volta das 3h20 de sábado, no km 24 da Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o ônibus de turismo bateu na traseira de um caminhão que estava parado no acostamento.

A força do impacto deixou um cenário de destruição. A operação de resgate mobilizou 22 viaturas e 73 agentes. Sete passageiros ficaram presos nas ferragens e precisaram ser retirados pelas equipes.

Quatro vítimas — incluindo o motorista — foram socorridas inicialmente em estado grave. A Polícia Civil e a perícia investigam por que o caminhão estava parado no local e o que levou o ônibus a atingir o veículo.

