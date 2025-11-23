Foram identificadas como Ione Reis e Sabrina Reis Almeida — tia e sobrinha — as duas passageiras que morreram após o grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na Rodovia dos Bandeirantes, na madrugada deste sábado (22). O coletivo havia saído de Piracicaba com destino ao Guarujá.

As duas mulheres estavam no lado direito do ônibus, justamente a área que recebeu o impacto da colisão. Elas foram socorridas em estado gravíssimo e encaminhadas para hospitais na região da capital paulista, mas não resistiram aos ferimentos. As mortes foram confirmadas neste domingo (23).

O corpo de Ione Reis já está sendo trasladado para Piracicaba. O velório está previsto para esta segunda-feira (23), às 8h, no Velório Municipal de Rio das Pedras. O sepultamento acontecerá às 16h, no Cemitério da Saudade, também em Rio das Pedras.