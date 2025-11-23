23 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
DICAS

Veja os melhores bairros para morar em Piracicaba

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto / Arquivo JP

Com o avanço de obras municipais, melhorias em segurança pública e a expansão de serviços essenciais, morar bem em Piracicaba se tornou uma prioridade para quem busca qualidade de vida aliada à praticidade. A partir de critérios como infraestrutura, valorização imobiliária, presença de áreas verdes e oferta de comércio e saúde, levantamos os bairros que despontam como as melhores opções para viver em 2026.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Cidade Jardim

Por quê?

  • Segurança com presença constante da GCM e boa iluminação pública;
  • Infraestrutura sólida e ruas bem cuidadas;
  • Acesso excelente a escolas, mercados, unidades de saúde e transporte;
  • Forte valorização e muita procura por quem quer praticidade;
  • Bairro arborizado, com boa mobilidade e proximidade do Centro.

Nova Piracicaba / Jardim Elite

Por quê?

  • Bairros de alto padrão com sensação de segurança e ruas tranquilas;
  • Boa pavimentação, saneamento e obras viárias recentes;
  • Excelentes serviços por perto (mercados, clínicas, escolas);
  • Alta valorização e procura constante pelo mercado imobiliário;
  • Ótima qualidade de vida e áreas verdes dentro do bairro.

Centro (Cidade Alta / entorno da Rua do Porto)

Por quê?

  • Maior acesso possível a serviços na cidade: hospitais, escolas, bancos, lazer;
  • Estrutura urbana consolidada e melhor cobertura de transporte;
  • Segurança reforçada com câmeras e presença institucional;
  • Zona estratégica para quem quer viver perto de tudo;
  • Qualidade de vida com opções culturais e proximidade do rio.

Vila Rezende / Santa Terezinha

Por quê?

  • Bairros tradicionais, seguros e com forte senso de comunidade;
  • Boa pavimentação, saneamento e iluminação em grande parte das ruas;
  • Ótimo acesso a supermercados, escolas e unidades de saúde;
  • Valorização estável e projetos municipais na região;
  • Praças e áreas de convivência oferecem boa qualidade de vida.

Piracicamirim

Por quê?

  • Bairro grande, bem servido de comércio e serviços essenciais;
  • Boa infraestrutura urbana, com transporte público acessível;
  • Proximidade a escolas, postos de saúde e supermercados;
  • Tendência de valorização pela expansão comercial e residencial da região;
  • Qualidade de vida mediana a boa, com praças, áreas de convivência e menos ruído que o Centro.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários