A Universidade de São Paulo (USP) abriu uma nova etapa de seleção para quem quer ingressar na instituição utilizando as notas do Enem 2025. O processo Enem-USP 2026 começa nesta segunda-feira (24), ao meio-dia, e permite que estudantes concorram a uma vaga sem precisar realizar as provas tradicionais da Fuvest.
O candidato pode participar tanto do vestibular da Fuvest quanto do Enem-USP, mas, no momento da disputa pela vaga, deverá escolher apenas uma das modalidades. A universidade não permite o uso simultâneo das duas vias para o mesmo curso.
A seleção por meio do Enem é organizada pela própria Fuvest, que faz a classificação dos participantes com base nos critérios definidos pela Pró-Reitoria de Graduação da USP. Já a aplicação das provas, divulgação de notas e cronograma do Enem seguem sob responsabilidade do Inep.
Inscrições e valores
O prazo de inscrição vai das 12h de 24 de novembro até as 12h de 19 de dezembro, exclusivamente pelo site da Fuvest. A taxa é de R$ 11, com pagamento permitido até o final do dia 19. Estão isentos:
- candidatos que já obtiveram isenção no vestibular Fuvest 2026;
- inscritos no CadÚnico;
- estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.277).
Quem pode participar
Podem concorrer estudantes que concluíram ou concluirão o ensino médio em 2025, além de quem possui diploma de curso superior, desde que tenha prestado o Enem 2025 como participante regular.
A USP disponibiliza 1.500 vagas por meio do Enem-USP 2026. A divisão ocorre da seguinte forma:
- 684 vagas — ampla concorrência
- 512 vagas — estudantes de escolas públicas
- 304 vagas — candidatos pretos, pardos e indígenas
Todos os inscritos participam automaticamente da ampla concorrência e podem optar pelas ações afirmativas de acordo com sua elegibilidade.
Ao se inscrever, o candidato deve selecionar até três cursos dentro de uma mesma área de conhecimento — biológicas, exatas ou humanas — conforme tabela de vagas do processo seletivo.
Relação com a Fuvest
Embora muitos estudantes realizem a prova da Fuvest e também se inscrevam no Enem-USP, a escolha final deve ser por apenas uma modalidade no momento da matrícula. Quem optar pela Fuvest segue para as duas fases do vestibular: a prova objetiva, aplicada no dia 23, e as avaliações discursivas, marcadas para 14 e 15 de dezembro.
As notas individuais do Enem 2025 serão publicadas em janeiro de 2026, conforme o cronograma do Inep. Além do acesso à USP, elas podem ser usadas no Sisu, no Prouni, no Fies, em processos seletivos de universidades estrangeiras — como instituições portuguesas — e até para certificação do ensino médio.
As listas de aprovados serão divulgadas no site da Fuvest. Estão previstas três chamadas regulares, seguidas de convocações da lista de espera para preencher vagas remanescentes. O candidato deve acompanhar todas as datas para não perder o prazo de matrícula.
SERVIÇO
Enem-USP 2026
Inscrições: 12h de 24/11 a 12h de 19/12
Taxa: R$ 11