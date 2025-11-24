O candidato pode participar tanto do vestibular da Fuvest quanto do Enem-USP, mas, no momento da disputa pela vaga, deverá escolher apenas uma das modalidades. A universidade não permite o uso simultâneo das duas vias para o mesmo curso.

A Universidade de São Paulo (USP) abriu uma nova etapa de seleção para quem quer ingressar na instituição utilizando as notas do Enem 2025. O processo Enem-USP 2026 começa nesta segunda-feira (24), ao meio-dia, e permite que estudantes concorram a uma vaga sem precisar realizar as provas tradicionais da Fuvest.

A seleção por meio do Enem é organizada pela própria Fuvest, que faz a classificação dos participantes com base nos critérios definidos pela Pró-Reitoria de Graduação da USP. Já a aplicação das provas, divulgação de notas e cronograma do Enem seguem sob responsabilidade do Inep.

Inscrições e valores

O prazo de inscrição vai das 12h de 24 de novembro até as 12h de 19 de dezembro, exclusivamente pelo site da Fuvest. A taxa é de R$ 11, com pagamento permitido até o final do dia 19. Estão isentos:

candidatos que já obtiveram isenção no vestibular Fuvest 2026;

inscritos no CadÚnico;

estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.277).

Quem pode participar

Podem concorrer estudantes que concluíram ou concluirão o ensino médio em 2025, além de quem possui diploma de curso superior, desde que tenha prestado o Enem 2025 como participante regular.