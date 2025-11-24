A FUVEST divulgou o balanço da 1ª fase do Vestibular 2026, aplicada em 33 cidades do estado de São Paulo. Entre elas, Piracicaba se destacou com a menor taxa de abstenção registrada: apenas 6,16%, desempenho que superou todas as demais regiões participantes.
A prova ocorreu no domingo (23) em 88 escolas e 2.431 salas, reunindo milhares de candidatos em busca de uma vaga na Universidade de São Paulo (USP). No total, o índice de abstenção do vestibular foi de 9,17%.
A cidade com maior número de ausentes foi Registro, com 19,03%. Outras cidades com baixa abstenção foram Barueri (6,20%), Pirassununga (6,35%), São Bernardo do Campo (6,85%) e Osasco (7,08%). Já na capital paulista, o índice ficou em 9,76%.
Prova abordou temas atuais e interdisciplinares
Segundo o diretor-executivo da FUVEST, Gustavo Monaco, a prova deste ano exigiu mais dos candidatos e refletiu as mudanças implementadas no Programa do Vestibular, com ênfase em conteúdos interdisciplinares. O exame trouxe questões sobre temas ambientais, sociais e econômicos contemporâneos, além de debates amplificados nas redes sociais, como uberização do trabalho, politização do carnaval e discussões sobre a CLT.
Questões geopolíticas também estiveram presentes, incluindo a disputa entre Venezuela e Guiana pelo território de Essequibo.
Próximas datas
Os cadernos de prova já podem ser consultados no site oficial da FUVEST, e o gabarito será divulgado às 19h desta segunda-feira (24). A lista de convocados para a 2ª fase será publicada em 1º de dezembro, mesma data em que os novos locais de prova serão disponibilizados.
Índice completo de abstenções
- Araçatuba – 9,77%
- Barretos – 7,58%
- Barueri – 6,20%
- Bauru – 9,35%
- Botucatu – 7,70%
- Campinas – 8,39%
- Fernandópolis – 8,40%
- Franca – 8,81%
- Guarulhos – 9,51%
- Jaú – 7,80%
- Jundiaí – 7,99%
- Limeira – 9,17%
- Lorena – 12,63%
- Marília – 9,39%
- Mogi das Cruzes – 7,95%
- Osasco – 7,08%
- Piracicaba – 6,16%
- Pirassununga – 6,35%
- Presidente Prudente – 11,89%
- Registro – 19,03%
- Ribeirão Preto – 9,01%
- Santana de Parnaíba – 10,19%
- Santo André – 8,72%
- Santos – 11,43%
- Sorocaba – 10,24%
- São Bernardo do Campo – 6,85%
- São Caetano do Sul – 7,95%
- São Carlos – 7,30%
- São José do Rio Preto – 7,93%
- São José dos Campos – 9,58%
- São Paulo – 9,76%
- Taboão da Serra – 8,96%
- Taubaté – 10,41%