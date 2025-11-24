24 de novembro de 2025
EDUCAÇÃO

Piracicaba tem menor abstenção da 1ª fase da FUVEST 2026

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Cecília Bastos/ USP Imagens

A FUVEST divulgou o balanço da 1ª fase do Vestibular 2026, aplicada em 33 cidades do estado de São Paulo. Entre elas, Piracicaba se destacou com a menor taxa de abstenção registrada: apenas 6,16%, desempenho que superou todas as demais regiões participantes.

A prova ocorreu no domingo (23) em 88 escolas e 2.431 salas, reunindo milhares de candidatos em busca de uma vaga na Universidade de São Paulo (USP). No total, o índice de abstenção do vestibular foi de 9,17%.

A cidade com maior número de ausentes foi Registro, com 19,03%. Outras cidades com baixa abstenção foram Barueri (6,20%), Pirassununga (6,35%), São Bernardo do Campo (6,85%) e Osasco (7,08%). Já na capital paulista, o índice ficou em 9,76%.

Prova abordou temas atuais e interdisciplinares

Segundo o diretor-executivo da FUVEST, Gustavo Monaco, a prova deste ano exigiu mais dos candidatos e refletiu as mudanças implementadas no Programa do Vestibular, com ênfase em conteúdos interdisciplinares. O exame trouxe questões sobre temas ambientais, sociais e econômicos contemporâneos, além de debates amplificados nas redes sociais, como uberização do trabalho, politização do carnaval e discussões sobre a CLT.

Questões geopolíticas também estiveram presentes, incluindo a disputa entre Venezuela e Guiana pelo território de Essequibo.

Próximas datas

Os cadernos de prova já podem ser consultados no site oficial da FUVEST, e o gabarito será divulgado às 19h desta segunda-feira (24). A lista de convocados para a 2ª fase será publicada em 1º de dezembro, mesma data em que os novos locais de prova serão disponibilizados.

Índice completo de abstenções

  • Araçatuba – 9,77%
  • Barretos – 7,58%
  • Barueri – 6,20%
  • Bauru – 9,35%
  • Botucatu – 7,70%
  • Campinas – 8,39%
  • Fernandópolis – 8,40%
  • Franca – 8,81%
  • Guarulhos – 9,51%
  • Jaú – 7,80%
  • Jundiaí – 7,99%
  • Limeira – 9,17%
  • Lorena – 12,63%
  • Marília – 9,39%
  • Mogi das Cruzes – 7,95%
  • Osasco – 7,08%
  • Piracicaba – 6,16%
  • Pirassununga – 6,35%
  • Presidente Prudente – 11,89%
  • Registro – 19,03%
  • Ribeirão Preto – 9,01%
  • Santana de Parnaíba – 10,19%
  • Santo André – 8,72%
  • Santos – 11,43%
  • Sorocaba – 10,24%
  • São Bernardo do Campo – 6,85%
  • São Caetano do Sul – 7,95%
  • São Carlos – 7,30%
  • São José do Rio Preto – 7,93%
  • São José dos Campos – 9,58%
  • São Paulo – 9,76%
  • Taboão da Serra – 8,96%
  • Taubaté – 10,41%

