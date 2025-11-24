A prova ocorreu no domingo (23) em 88 escolas e 2.431 salas, reunindo milhares de candidatos em busca de uma vaga na Universidade de São Paulo (USP). No total, o índice de abstenção do vestibular foi de 9,17%.

A FUVEST divulgou o balanço da 1ª fase do Vestibular 2026, aplicada em 33 cidades do estado de São Paulo. Entre elas, Piracicaba se destacou com a menor taxa de abstenção registrada: apenas 6,16%, desempenho que superou todas as demais regiões participantes.

A cidade com maior número de ausentes foi Registro, com 19,03%. Outras cidades com baixa abstenção foram Barueri (6,20%), Pirassununga (6,35%), São Bernardo do Campo (6,85%) e Osasco (7,08%). Já na capital paulista, o índice ficou em 9,76%.

Prova abordou temas atuais e interdisciplinares

Segundo o diretor-executivo da FUVEST, Gustavo Monaco, a prova deste ano exigiu mais dos candidatos e refletiu as mudanças implementadas no Programa do Vestibular, com ênfase em conteúdos interdisciplinares. O exame trouxe questões sobre temas ambientais, sociais e econômicos contemporâneos, além de debates amplificados nas redes sociais, como uberização do trabalho, politização do carnaval e discussões sobre a CLT.

Questões geopolíticas também estiveram presentes, incluindo a disputa entre Venezuela e Guiana pelo território de Essequibo.

Próximas datas