Alisamento de cabelo: Anvisa proíbe marcas por riscos à saúde

Segundo a agência, diversos itens comercializados como “progressivas”, “botox capilar”, “selagens” e “realinhamentos térmicos” não atendiam às exigências da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 906/2024, que impõe registro específico para produtos com ação alisante.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta segunda-feira (6) a suspensão imediata de 78 produtos cosméticos irregulares, a maior parte deles voltados para o alisamento de cabelo. A decisão inclui a proibição de fabricação, propaganda, distribuição e uso dos produtos, após constatação de que muitos estavam apenas notificados — quando, por lei, deveriam ser registrados.

Os técnicos da Anvisa alertam que o uso de produtos sem registro pode causar queimaduras no couro cabeludo, queda intensa dos fios e danos irreversíveis à estrutura capilar. A fiscalização identificou o uso indevido de substâncias como formol e ácido glioxílico, ambos proibidos em alisantes, especialmente quando submetidos ao calor de chapinhas ou secadores.

“Essas substâncias provocam reações químicas agressivas que podem comprometer não apenas o cabelo, mas também a pele e as vias respiratórias”, explicou um especialista ouvido pela reportagem.

Marcas envolvidas e produtos afetados

Entre as empresas atingidas pela decisão estão Buran, Tarrare, Luna System, Ledebut, Liberty Hair e Truss (Máscara Selante Blond). Muitos desses cosméticos foram suspensos por apresentarem fórmulas repetidas ou alegações não comprovadas, o que contraria a legislação sanitária vigente.