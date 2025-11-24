Relatos de idosos mostram um movimento crescente: eles querem participar da vida das crianças, mas não aceitam mais assumir uma jornada semelhante à da maternidade ou paternidade. Para muitos, a pressão é tão forte que chega a provocar culpa e medo de falhar com os filhos.

A expectativa de que avós estejam sempre disponíveis para acompanhar a rotina dos netos — levar à escola, preparar refeições, supervisionar atividades e ocupar o espaço que deveria ser dos pais — tem deixado muitos idosos no limite. O que antes era visto como demonstração natural de afeto agora se torna motivo de conflito silencioso em diversas famílias.

Pesquisas citadas por especialistas revelam que, em países da Europa e na América Latina, há avós que dedicam de seis a sete horas diárias ao cuidado dos netos — tempo equivalente a uma segunda jornada de trabalho. A rotina intensa tem provocado sintomas semelhantes ao burnout: estresse, ansiedade, dores crônicas, exaustão física e piora de doenças já existentes.

Apesar do esforço, apenas uma pequena parcela desses idosos afirma que cuida dos netos por prazer. A maioria relata sentir-se pressionada, seja por dificuldades financeiras dos filhos, pela falta de creches ou pelo peso cultural que associa envelhecer à obrigação de “ajudar sempre”.

Quando ajudar vira imposição

Entre os depoimentos que circulam nas redes e em reportagens internacionais, há histórias de avós que se esforçam para impor limites, mas enfrentam resistência dentro da própria família. Muitos evitam falar sobre o assunto para não parecerem egoísticos, e outros relatam vergonha de admitir que não desejam repetir o ciclo da criação.