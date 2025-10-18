Nova lei permite que avós deixem pensão do INSS para netos

A recente sanção da Lei nº 15.108/2025 trouxe uma ampliação significativa no rol de dependentes que podem ter direito à pensão do INSS.

A norma, publicada em 13 de março de 2025, modifica o §2º do artigo 16 da Lei 8.213/1991 e equipara o enteado, o menor sob tutela e o menor sob guarda judicial aos filhos, para fins previdenciários.

VEJA MAIS: