Segundo ciência, avós aumentam a sobrevivência dos netos; Veja

Cientistas acreditam que a presença ativa das avós desempenhou um papel essencial na sobrevivência das crianças nas sociedades antigas, garantindo alimento, cuidados e estabilidade emocional. Essa participação teria colaborado não apenas para o cuidado da prole, mas também para o sucesso evolutivo da espécie humana.

A relação entre avós e netos vai muito além do carinho e da convivência familiar. Pesquisas científicas recentes indicam que esse laço profundo pode, na verdade, representar uma vantagem evolutiva para a sobrevivência humana. É o que sugere a chamada “hipótese da avó”, uma teoria que busca explicar por que os humanos — em especial as mulheres — vivem tanto tempo após o fim da idade reprodutiva.

Um estudo conduzido por pesquisadores finlandeses, publicado na revista Current Biology, analisou registros populacionais e verificou que crianças entre 2 e 5 anos tinham mais chances de sobreviver quando conviviam com suas avós. A pesquisa também observou que a idade e o estado de saúde das avós influenciavam esses resultados: quanto mais velhas e frágeis, menor o benefício para os netos. Curiosamente, o impacto foi semelhante tanto com avós maternas quanto paternas, com exceção dos casos em que as avós paternas possuíam saúde debilitada.

Os cientistas chamaram atenção ainda para um fenômeno de “competição de cuidados”. Quando as avós necessitam de atenção e recursos, os adultos acabam dividindo tempo e energia entre o cuidado com os mais velhos e as crianças, o que pode gerar um impacto negativo no desenvolvimento dos netos. Mesmo assim, os resultados indicam que o apoio das avós saudáveis é amplamente benéfico para a família.

Além do aspecto social, a neurociência também tem evidenciado o poder desses laços. Um estudo publicado na Proceedings of the Royal Society B mapeou as reações cerebrais de diversas avós ao observarem fotos de filhos e netos. O resultado chamou atenção: a resposta emocional foi mais intensa diante das imagens dos netos, sugerindo um vínculo afetivo singular e um papel biológico ativo na proteção e cuidado com eles.