O grave acidente envolvendo um ônibus de turismo que saiu de Piracicaba com destino ao litoral paulista, teve duas mortes confirmadas neste domingo (23). As vítimas estavam entre os quatro passageiros socorridos em estado crítico após a colisão ocorrida na madrugada de sábado (22), na Rodovia dos Bandeirantes, na altura do km 24, em São Paulo.
Segundo informações apuradas, as duas mulheres ocupavam a parte direita do veículo — exatamente a área atingida no momento do impacto. Elas foram levadas para hospitais da região metropolitana, mas não resistiram aos ferimentos. Os corpos permanecem no Instituto Médico Legal (IML) Central da capital e serão trasladados para Piracicaba após a conclusão dos procedimentos periciais. As identidades ainda não foram divulgadas.
De acordo com as informações, além das outras duas vítimas graves, o quadro clínico de diversos passageiros inspira cuidados. Parte das vítimas permanece internada em hospitais da Grande São Paulo e de Piracicaba, muitas delas passando por cirurgias e tratamentos intensivos.
O acidente ocorreu por volta das 3h20 de sábado, quando o coletivo bateu violentamente na traseira de um caminhão que estava parado no acostamento. No total, 46 pessoas ficaram feridas, entre elas o motorista do ônibus. Sete ocupantes ficaram presos às ferragens e foram resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SAMU e Autoban.
As circunstâncias da colisão seguem sob investigação.
