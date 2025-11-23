O grave acidente envolvendo um ônibus de turismo que saiu de Piracicaba com destino ao litoral paulista, teve duas mortes confirmadas neste domingo (23). As vítimas estavam entre os quatro passageiros socorridos em estado crítico após a colisão ocorrida na madrugada de sábado (22), na Rodovia dos Bandeirantes, na altura do km 24, em São Paulo.

Segundo informações apuradas, as duas mulheres ocupavam a parte direita do veículo — exatamente a área atingida no momento do impacto. Elas foram levadas para hospitais da região metropolitana, mas não resistiram aos ferimentos. Os corpos permanecem no Instituto Médico Legal (IML) Central da capital e serão trasladados para Piracicaba após a conclusão dos procedimentos periciais. As identidades ainda não foram divulgadas.