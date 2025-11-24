O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) passará por uma alteração estrutural significativa, a maior desde sua criação em 1998, conforme anunciado pela Receita Federal. A partir de julho de 2026, o registro de empresas adotará um formato alfanumérico, substituindo o atual modelo composto exclusivamente por números.

A medida visa modernizar o sistema e expandir sua capacidade de registro. Atualmente, o CNPJ possui 14 dígitos numéricos, o que restringe o total de combinações possíveis. Com a inclusão de letras e números, a capacidade de registros será ampliada de 100 milhões para aproximadamente 3 trilhões de combinações, garantindo a sustentabilidade do sistema diante do crescimento do registro de novas empresas no país.