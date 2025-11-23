Tudo começou quando o morador da residência percebeu que sua cachorra estava desesperada, ferida e se comportando de forma totalmente anormal. Assustado, ele chamou uma vizinha — que também estranhou a cena. A GCM foi acionada.

Um caso de pura revolta estourou na noite deste sábado (22). Uma cadela foi encontrada machucada dentro de casa, e um homem é investigado por abuso sexual contra o animal, segundo a Guarda Civil Municipal (GCM) de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Ao chegar, os guardas deram de cara com a cadela ferida na região genital, levantamento instantâneo de suspeita de abuso. Dentro do imóvel, a GCM ainda encontrou um frasco de gel lubrificante, que o morador disse não ser dele.

Segundo o relato do morador, o locador da casa teria invadido o imóvel enquanto ele estava fora, abusado da cadela e fugido em seguida. A vizinha confirmou que já tinha visto o investigado sem camisa, só de shorts, dentro da casa em outras ocasiões, sempre perto da cadela. Ela também relatou ter ouvido gemidos do animal dias antes.

O investigado não foi encontrado pela GCM naquela noite. A cadela foi levada às pressas para um hospital veterinário, onde passará por exames que devem confirmar se houve abuso.