Uma madrugada tensa assustou moradores do bairro Maracanã, em Piracicaba, após uma mulher ser violentamente agredida pelo próprio companheiro em plena via pública. A Polícia Militar foi acionada por volta de 1h24 deste sábado (22), após denúncias de que uma mulher estava sendo atacada na rua São Dimas.

VEJA MAIS

Ao chegar no endereço, a equipe encontrou a. vitima machucada e em estado de choque. Segundo o relato, o agressor, de 38 anos, teria desferido socos e golpes com uma vassoura, deixando marcas visíveis no corpo dela.