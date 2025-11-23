Uma madrugada tensa assustou moradores do bairro Maracanã, em Piracicaba, após uma mulher ser violentamente agredida pelo próprio companheiro em plena via pública. A Polícia Militar foi acionada por volta de 1h24 deste sábado (22), após denúncias de que uma mulher estava sendo atacada na rua São Dimas.
Ao chegar no endereço, a equipe encontrou a. vitima machucada e em estado de choque. Segundo o relato, o agressor, de 38 anos, teria desferido socos e golpes com uma vassoura, deixando marcas visíveis no corpo dela.
A mulher foi levada às pressas para a UPA, onde passou por exames. Já o suspeito não conseguiu escapar: foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. O agressor permanece detido e à disposição da Justiça.
A ação contou com a equipe da viatura 26-1133 (CB PM Pereira e SD PM Beatriz), além do apoio do CGP IV (Sargento Diego e SD Menezes).
A noite que começou violenta terminou com a vítima recebendo atendimento e o autor atrás das grades.