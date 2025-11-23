Quase 30 horas após o violento acidente que destruiu um ônibus fretado de Piracicaba na Rodovia dos Bandeirantes, a situação continua tensa. Quatro vítimas permanecem internadas em estado grave no hospital, entre elas o motorista do coletivo, todos ainda em batalha intensa para sobreviver às múltiplas lesões causadas pelo impacto.

O desastre aconteceu às 3h10 da madrugada, no km 24 da SP-348, na Zona Norte da capital paulista. O ônibus, que havia deixado Piracicaba às 23h30 com destino ao Guarujá, acertou em cheio a traseira de um caminhão carregado com gás metano, parado no acostamento. A força da colisão arrancou partes da lataria e deixou sete passageiros presos nas ferragens, transformando o interior do veículo em um cenário caótico de pânico e gritos.