Quase 30 horas após o violento acidente que destruiu um ônibus fretado de Piracicaba na Rodovia dos Bandeirantes, a situação continua tensa. Quatro vítimas permanecem internadas em estado grave no hospital, entre elas o motorista do coletivo, todos ainda em batalha intensa para sobreviver às múltiplas lesões causadas pelo impacto.
O desastre aconteceu às 3h10 da madrugada, no km 24 da SP-348, na Zona Norte da capital paulista. O ônibus, que havia deixado Piracicaba às 23h30 com destino ao Guarujá, acertou em cheio a traseira de um caminhão carregado com gás metano, parado no acostamento. A força da colisão arrancou partes da lataria e deixou sete passageiros presos nas ferragens, transformando o interior do veículo em um cenário caótico de pânico e gritos.
A operação de resgate mobilizou uma estrutura gigantesca: 22 viaturas e cerca de 75 profissionais entre bombeiros, policiais e equipes médicas trabalharam madrugada adentro para retirar os feridos e estabilizar o local. Ao todo, 46 pessoas ficaram feridas, de acordo com a SSP, algumas com traumas graves.
As causas da batida seguem sob apuração. Peritos tentam esclarecer se o caminhão estava devidamente sinalizado e se houve falha humana, mecânica ou algum outro fator que levou ao choque devastador.
Enquanto isso, familiares aguardam atualizações com angústia, torcendo para que as vítimas mais graves se recuperem nas próximas horas — consideradas decisivas pelos médicos. O acidente já é tratado como um dos mais graves registrados na Bandeirantes neste ano.