Um ônibus que saiu de Piracicaba com destino ao litoral colidiu contra a traseira de um caminhão estacionado no acostamento e deixou 49 pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira (21). O acidente ocorreu em um trecho da rodovia que passa por manutenção e registrou grande movimentação de equipes de resgate.

VEJA MAIS

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista do ônibus fretado que retornava do Guarujá, não conseguiu frear a tempo ao perceber o caminhão imobilizado na pista lateral. O impacto destruiu a parte frontal do veículo e provocou ferimentos de diferentes gravidades nos passageiros — entre eles trabalhadores, estudantes e idosos.