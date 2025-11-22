A madrugada deste sábado (22) ficará marcada pelo drama das vítimas do ônibus de Piracicaba na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. Horas depois do grave acidente que deixou 49 feridos — incluindo crianças, adultos e idosos, quatro deles em estado crítico — o clima entre equipes de resgate e familiares ainda era de tensão e ansiedade.
O acidente aconteceu por volta das 3h16, quando o ônibus fretado de Piracicaba para o Guarujá colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão. O trecho, que passa por manutenção, estava parcialmente sinalizado e registrava tráfego reduzido. O impacto destruiu a parte frontal do ônibus e lançou a madrugada em uma sequência de correria, sirenes e pedidos de socorro.
De acordo com relatos, o momento da colisão foi descrito por passageiros como “um clarão repentino” e “um barulho que incendiou o ônibus por dentro”, em referência ao pânico e à sensação de descontrole. Algumas vítimas, ainda muito abaladas, afirmaram que a sensação era de que “todo mundo procurava uma saída ao mesmo tempo, como se a tensão queimasse por dentro”.
Sem chamas reais no veículo, o que mobilizou as equipes foram as pessoas presas nas ferragens e o estado de choque que tomou conta dos passageiros — muitos chorando, gritando ou incapazes de reagir.
Megaoperação de resgate
A resposta do socorro da região foi imediata, 22 viaturas e 75 agentes mobilizados. Equipes do SAMU e helicópteros preparados para remoções rápidas, em um trabalho milimétrico de desencarceramento. Vítimas com fraturas, contusões e traumas foram distribuídas para hospitais da região, todos colocados em prontidão devido ao alto número de feridos.
Investigação aberta
A Polícia Civil instaurou inquérito e trabalha com diversas hipóteses:— possível falha mecânica no ônibus;— falta de sinalização adequada na área em obras;— erro humano;— velocidade incompatível com o trecho.
Os motoristas do ônibus e do caminhão deverão ser ouvidos. A rodovia voltou a fluir, mas o impacto permanece
A Bandeirantes ficou parcialmente bloqueada durante a madrugada e início da manhã, causando lentidão.