A madrugada deste sábado (22) ficará marcada pelo drama das vítimas do ônibus de Piracicaba na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. Horas depois do grave acidente que deixou 49 feridos — incluindo crianças, adultos e idosos, quatro deles em estado crítico — o clima entre equipes de resgate e familiares ainda era de tensão e ansiedade.

VEJA MAIS

O acidente aconteceu por volta das 3h16, quando o ônibus fretado de Piracicaba para o Guarujá colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão. O trecho, que passa por manutenção, estava parcialmente sinalizado e registrava tráfego reduzido. O impacto destruiu a parte frontal do ônibus e lançou a madrugada em uma sequência de correria, sirenes e pedidos de socorro.