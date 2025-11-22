22 de novembro de 2025
CORPO NA COZINHA

Irmã encontra jovem morta dentro de apartamento em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
Pira1
A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar no Plantão Policial.
  Uma cena de choque e desespero marcou a tarde deste sábado (22) no bairro Vale do Sol, em Piracicaba. Uma mulher, preocupada com a falta de contato da irmã, decidiu ir até o apartamento dela — e acabou se deparando com uma tragédia: o corpo da jovem, de apenas 27 anos, estava caído no chão da cozinha já em avançado estado de decomposição.

Assustada, ela acionou imediatamente a Polícia Militar. Os agentes chegaram rápido, isolaram todo o imóvel e aguardaram o trabalho da perícia, que realizou os primeiros levantamentos para tentar identificar há quanto tempo a morte havia ocorrido e em quais circunstâncias.

Após os procedimentos técnicos, a funerária removeu o corpo e o encaminhou ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames devem ajudar a esclarecer as causas da morte.

O caso foi registrado no Plantão Policial como morte suspeita, e a Polícia Civil abriu investigação para apurar o que aconteceu dentro do apartamento silencioso onde o corpo foi encontrado. A família, em choque, aguarda respostas.

