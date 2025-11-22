O caos se instalou na manhã deste sábado (22) na Rodovia Samuel de Castro Neves, em Piracicaba. Um adolescente de 14 anos, pilotando uma motocicleta, foi atingido de frente após o motorista de um Fiat Siena fazer uma conversão proibida e extremamente perigosa para entrar no bairro Nova Suíça.

VEJA MAIS

A imprudência virou tragédia num piscar de olhos: a moto foi fechada sem aviso, o garoto não teve tempo de reação e a colisão frontal aconteceu com violência assustadora. O impacto foi tão forte que o jovem sofreu fratura exposta no joelho, além de ferimentos por todo o corpo, deixando motoristas e moradores em choque.