O caos se instalou na manhã deste sábado (22) na Rodovia Samuel de Castro Neves, em Piracicaba. Um adolescente de 14 anos, pilotando uma motocicleta, foi atingido de frente após o motorista de um Fiat Siena fazer uma conversão proibida e extremamente perigosa para entrar no bairro Nova Suíça.
VEJA MAIS
- "LAGOA MORUMBI": Avenida alaga durante temporal em Piracicaba
- Acidente com ônibus de Piracicaba deixa mais de 40 feridos na Bandeirantes
- Quatro vítimas de ônibus de Piracicaba que bateu na Bandeirantes estão em estado grave
A imprudência virou tragédia num piscar de olhos: a moto foi fechada sem aviso, o garoto não teve tempo de reação e a colisão frontal aconteceu com violência assustadora. O impacto foi tão forte que o jovem sofreu fratura exposta no joelho, além de ferimentos por todo o corpo, deixando motoristas e moradores em choque.
O Corpo de Bombeiros correu contra o tempo para estabilizar o adolescente, que foi levado às pressas para a Santa Casa de Piracicaba.
A manobra ilegal do condutor do Siena agora será investigada — e pode custar caro, diante da gravidade do que causou. E também o fato do adolescente de apenas 14 anos estar pilotando a motocicleta.