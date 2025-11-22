22 de novembro de 2025
VÍDEO

Carro em manobra ilegal fere adolescente de moto em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Wagner Romano
A moto ficou destruída após a colisão.
 O caos se instalou na manhã deste sábado (22) na Rodovia Samuel de Castro Neves, em Piracicaba. Um adolescente de 14 anos, pilotando uma motocicleta, foi atingido de frente após o motorista de um Fiat Siena fazer uma conversão proibida e extremamente perigosa para entrar no bairro Nova Suíça.

A imprudência virou tragédia num piscar de olhos: a moto foi fechada sem aviso, o garoto não teve tempo de reação e a colisão frontal aconteceu com violência assustadora. O impacto foi tão forte que o jovem sofreu fratura exposta no joelho, além de ferimentos por todo o corpo, deixando motoristas e moradores em choque.

O Corpo de Bombeiros correu contra o tempo para estabilizar o adolescente, que foi levado às pressas para a Santa Casa de Piracicaba.

A manobra ilegal do condutor do Siena agora será investigada — e pode custar caro, diante da gravidade do que causou. E também o fato do adolescente de apenas 14 anos estar pilotando a motocicleta.

