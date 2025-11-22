22 de novembro de 2025
VÍDEO

'Lagoa Morumbi': Avenida alaga durante temporal em Piracicaba

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Claudinho Coradini/Pira1/JP
O alagamento dificultou a vida de motoristas e pedestres no Morumbi.
O alagamento dificultou a vida de motoristas e pedestres no Morumbi.

  A chuva pesada que caiu no início da tarde deste sábado (22) em Piracicaba veio acompanhada de vento forte e deixou vários pontos da cidade alagados. Um dos trechos mais atingidos foi a Avenida Antonia Pazinato Sturion, no bairro Morumbi, que mais uma vez virou um lago.

 A via, que fica ao lado de um córrego e cercada por casas e comércios, ficou completamente tomada pela água. Motoristas tentavam atravessar devagar, enquanto pedestres se arriscavam entre poças profundas e lixo boiando pela rua — sacos plásticos, caixas de papelão e sujeira que foram arrastados pela enxurrada.

Moradores contam que a cena se repete sempre que chove mais forte, e que há anos pedem limpeza e melhorias para a Prefeitura, mas o problema permanece.

“Cada vez que chove, a gente fica só olhando e torcendo para que não encha. Mas está ficando cada vez pior”, desabafou Rosana Matias Furlan, 32, moradora da região.

O ponto é considerado um dos mais críticos do bairro e, neste sábado, voltou a causar transtorno, medo e a sensação de que a solução ainda está longe de chegar.

