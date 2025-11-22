A chuva pesada que caiu no início da tarde deste sábado (22) em Piracicaba veio acompanhada de vento forte e deixou vários pontos da cidade alagados. Um dos trechos mais atingidos foi a Avenida Antonia Pazinato Sturion, no bairro Morumbi, que mais uma vez virou um lago.
A via, que fica ao lado de um córrego e cercada por casas e comércios, ficou completamente tomada pela água. Motoristas tentavam atravessar devagar, enquanto pedestres se arriscavam entre poças profundas e lixo boiando pela rua — sacos plásticos, caixas de papelão e sujeira que foram arrastados pela enxurrada.
Moradores contam que a cena se repete sempre que chove mais forte, e que há anos pedem limpeza e melhorias para a Prefeitura, mas o problema permanece.
“Cada vez que chove, a gente fica só olhando e torcendo para que não encha. Mas está ficando cada vez pior”, desabafou Rosana Matias Furlan, 32, moradora da região.
O ponto é considerado um dos mais críticos do bairro e, neste sábado, voltou a causar transtorno, medo e a sensação de que a solução ainda está longe de chegar.