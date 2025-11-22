22 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ALÔ, PREFEITO!

Praça no Nova Piracicaba está às escuras e preocupa moradores

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Moradores do bairro Nova Piracicaba relatam que, há cerca de 15 dias, uma das praças mais frequentadas da região permanece completamente às escuras após o roubo da fiação elétrica.

O espaço, localizado entre a Rua do Pelourinho e a Rua dos Imigrantes, é conhecido por receber diariamente moradores – muitos deles idosos – que utilizam o local para caminhadas, alongamentos e outras atividades físicas ao longo do dia.

Com a escuridão total durante a noite, a praça tornou-se inutilizável para quem dependia do espaço após o anoitecer.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 
  • Há algum problema no seu bairro? Clique aqui e envie sua reclamação para a Coluna "ALÔ, PREFEITO!", da Redação.

A sensação de insegurança aumentou, segundo os moradores, não apenas pela falta de visibilidade, mas também porque a ausência de iluminação estaria atraindo pessoas que utilizam o local para consumo de entorpecentes, criando um ambiente ainda mais vulnerável para quem vive nas imediações.

Os relatos apontam que diversos chamados já foram abertos junto à administração municipal na tentativa de restabelecer a iluminação, mas até o momento nenhuma resposta ou previsão de reparo foi informada.

Os moradores cobram uma solução urgente, afirmando que a falta de ação agrava o abandono e compromete a convivência em um dos pontos de lazer mais tradicionais do bairro.

VEJA MAIS

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários