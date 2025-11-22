Moradores do bairro Nova Piracicaba relatam que, há cerca de 15 dias, uma das praças mais frequentadas da região permanece completamente às escuras após o roubo da fiação elétrica.

O espaço, localizado entre a Rua do Pelourinho e a Rua dos Imigrantes, é conhecido por receber diariamente moradores – muitos deles idosos – que utilizam o local para caminhadas, alongamentos e outras atividades físicas ao longo do dia.

Com a escuridão total durante a noite, a praça tornou-se inutilizável para quem dependia do espaço após o anoitecer.

