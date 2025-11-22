Moradores do bairro Nova Piracicaba relatam que, há cerca de 15 dias, uma das praças mais frequentadas da região permanece completamente às escuras após o roubo da fiação elétrica.
O espaço, localizado entre a Rua do Pelourinho e a Rua dos Imigrantes, é conhecido por receber diariamente moradores – muitos deles idosos – que utilizam o local para caminhadas, alongamentos e outras atividades físicas ao longo do dia.
Com a escuridão total durante a noite, a praça tornou-se inutilizável para quem dependia do espaço após o anoitecer.
A sensação de insegurança aumentou, segundo os moradores, não apenas pela falta de visibilidade, mas também porque a ausência de iluminação estaria atraindo pessoas que utilizam o local para consumo de entorpecentes, criando um ambiente ainda mais vulnerável para quem vive nas imediações.
Os relatos apontam que diversos chamados já foram abertos junto à administração municipal na tentativa de restabelecer a iluminação, mas até o momento nenhuma resposta ou previsão de reparo foi informada.
Os moradores cobram uma solução urgente, afirmando que a falta de ação agrava o abandono e compromete a convivência em um dos pontos de lazer mais tradicionais do bairro.
