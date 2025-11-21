A previsão do tempo para este fim de semana em Piracicaba aponta mudança nas condições climáticas. Após dias de tempo firme, o domingo e a segunda-feira devem registrar o retorno das chuvas fortes, comuns para este período do ano. Os acumulados previstos são volumosos e acompanhados de descargas elétricas.

As precipitações não devem ocorrer de forma isolada. A atmosfera estará favorável à formação de células de chuva, o que aumenta a abrangência das instabilidades ao longo do dia.