PREVISÃO DO TEMPO

Atenção: Temporal retorna a Piracicaba no domingo; veja

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/jp
A atmosfera estará favorável à formação de células de chuva durante o dia
A previsão do tempo para este fim de semana em Piracicaba aponta mudança nas condições climáticas. Após dias de tempo firme, o domingo e a segunda-feira devem registrar o retorno das chuvas fortes, comuns para este período do ano. Os acumulados previstos são volumosos e acompanhados de descargas elétricas.

As precipitações não devem ocorrer de forma isolada. A atmosfera estará favorável à formação de células de chuva, o que aumenta a abrangência das instabilidades ao longo do dia.

O risco para tempestades mais severas permanece concentrado no sul de Minas Gerais e na faixa que compõe a divisa com o estado de São Paulo. Mesmo assim, a orientação é para que a população de Piracicaba acompanhe as atualizações dos serviços meteorológicos e redobre a atenção durante os episódios de chuva intensa.

